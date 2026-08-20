La Suisse et la Chine actualisent leur accord de libre-échange

Un membre du personnel prépare les drapeaux avant l'arrivée de la présidente suisse Viola Amherd et du Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang, à Kehrsatz, près de Berne

La Suisse ‌et la Chine ont achevé les négociations sur un ​accord de libre-échange actualisé qui devrait faciliter l'accès des produits helvétiques au marché chinois, ont déclaré jeudi des ​responsables suisses.

Le président suisse Guy Parmelin et le ministre chinois du ​Commerce Wang Wentao ont annoncé ⁠la conclusion des négociations à l'issue d'une rencontre ‌à Berne.

En vertu de cet accord, 99,8% des exportations suisses pourront entrer en Chine - ​troisième partenaire commercial ‌de la Suisse - exemptés de droits de ⁠douane, alors que ceci ne s'appliquait jusqu'à présent qu'à environ la moitié des exportations suisses.

La quasi-totalité des exportations ⁠chinoises vers ‌la Suisse sont déjà exemptes de droits ⁠de douane en vertu de l'accord de libre-échange ‌initial, de 2014, entre les deux pays, ⁠le premier accord de ce type conclu par ⁠Pékin avec ‌un pays d'Europe continentale.

Parmi les autres domaines couverts par ​le nouvel accord figurent ‌la facilitation des échanges, le commerce des services, le commerce numérique, la ​concurrence, ainsi que la coopération économique et technique.

La Chine est le troisième partenaire commercial de ⁠la Suisse, derrière l'Allemagne et les États-Unis, avec des échanges bilatéraux s'élevant à 46 milliards de francs suisses (49 milliards d'euros) depuis le début de l'année 2026.

(John Revill et Ariane Luthi, Version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Zhifan Liu)