La Suisse et la Chine actualisent leur accord de libre-échange

Un membre du personnel prépare les drapeaux avant l'arrivée de la présidente suisse Viola Amherd et du Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang, à Kehrsatz, près de Berne
La Suisse et la Chine ont achevé les négociations sur un accord de libre-échange actualisé qui devrait faciliter l'accès des produits helvétiques au marché chinois, ont déclaré jeudi des responsables suisses.
Le président suisse Guy Parmelin et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao ont annoncé la conclusion des négociations à l'issue d'une rencontre à Berne.
En vertu de cet accord, 99,8% des exportations suisses pourront entrer en Chine - troisième partenaire commercial de la Suisse - exemptés de droits de douane, alors que ceci ne s'appliquait jusqu'à présent qu'à environ la moitié des exportations suisses.
La quasi-totalité des exportations chinoises vers la Suisse sont déjà exemptes de droits de douane en vertu de l'accord de libre-échange initial, de 2014, entre les deux pays, le premier accord de ce type conclu par Pékin avec un pays d'Europe continentale.
Parmi les autres domaines couverts par le nouvel accord figurent la facilitation des échanges, le commerce des services, le commerce numérique, la concurrence, ainsi que la coopération économique et technique.
La Chine est le troisième partenaire commercial de la Suisse, derrière l'Allemagne et les États-Unis, avec des échanges bilatéraux s'élevant à 46 milliards de francs suisses (49 milliards d'euros) depuis le début de l'année 2026.
(John Revill et Ariane Luthi, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)
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