Genentech prévoit d'étendre son site de Hillsboro (Oregon)

Genentech, la filiale américaine de Roche, a annoncé jeudi avoir l'intention d'investir quelque 750 millions de dollars sur son site de Hillsboro (Oregon) afin de renforcer ses capacités de production de médicaments de nouvelle génération.

Ce projet d'extension doit permettre à l'entreprise biopharmaceutique de conditionner davantage de dispositifs d'administration de médicaments, comme des seringues préremplies ou des stylos d'auto-injection.

Ces nouvelles installations sont censées se traduire par la création de 250 nouveaux emplois au moment de leur mise en service, prévue courant 2031.

Ouvert en 2006, le campus de Hillsboro (d'une superficie de 30 hectares) s'est spécialisé la production de plusieurs produits thérapeutiques dans les domaines comme l'oncologie, l'immunologie ou encore la neurologie.

L'unité fait partie du réseau de 13 usines et de 15 sites R&D que compte Genentech aux Etats-Unis, où ses effectifs atteignent désormais 25 000 employés.

Afin de répondre aux exigences de la politique protectionniste mise en oeuvre par l'administration Trump, la société s'est engagée à investir massivement dans ses capacités de production aux USA.