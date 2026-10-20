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Solstice en hausse après l'annonce par le Financial Times de la prise de participation de Starboard
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action du fabricant de produits chimiques spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O progresse de 4,1% à 63 dollars en pré-ouverture

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation, poussant SOLS à prendre des mesures pour faire remonter le cours de son action, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier

** Starboard souhaite que la société se concentre sur la mise en œuvre de ses activités principales dans les réfrigérants et le nucléaire, et réduise ses frais généraux d’environ 100 millions de dollars – selon le rapport

** SOLS, issue de la scission de Honeywell HON.O l'année dernière, a vu son projet de fusion avec Element Solutions, évalué à 14,5 milliards de dollars , abandonné en août, en raison des réactions des actionnaires

** Neuf courtiers sur dix attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et un seul “conserver”; le cours-cible médian s’établit à 80,50 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 24,5% depuis le début de l'année

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