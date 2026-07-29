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Solides semestriels pour Rio Tinto, portés par la production et la productivité
information fournie par AOF 29/07/2026 à 12:19
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(Zonebourse.com) - Rio Tinto (2,49% à 7 036 pence) affiche l'une des plus fortes progressions du FTSE 100 ce mercredi, après avoir dévoilé des résultats particulièrement robustes au 1er semestre. Sur cette période, le géant minier anglo-australien a enregistré une hausse de 3% de sa production en équivalent cuivre (CuEq). Cette dynamique s'explique par une solide exécution opérationnelle sur l'ensemble des matières premières clés, conjuguée à la montée en puissance de ses grands projets stratégiques.

Une dynamique opérationnelle portée par des projets clés

La progression des volumes extraits s'appuie sur le déploiement accéléré de projets d'envergure, notamment dans le cuivre avec le gisement d'Oyu Tolgoi, mais aussi dans le minerai de fer (Simandou) et le lithium. Dans le détail, la région de Pilbara a réalisé sa meilleure performance semestrielle dans le minerai de fer depuis 2018, tandis que le pôle aluminium a maintenu un niveau d'activité très soutenu.

Parallèlement, Rio Tinto souligne la montée en charge rapide de son plan d'optimisation. Le programme de productivité a atteint un rythme annuel de 1,3 milliard de dollars sur les six premiers mois de l'année, dont 870 MUSD ont déjà été concrétisés.

L'objectif du groupe est d'atteindre un rythme annuel de 1,8 MdUSD d'ici la fin de l'année 2026. Ce programme constitue son pilier stratégique pour soutenir une hausse de production de près de 3% des volumes en équivalent cuivre et viser une réduction du taux de croissance annuel composé de ses coûts unitaires d'exploitation d'environ 4% jusqu'en 2030.

Envolée de la rentabilité et cash-flow spectaculaire

Sur le plan financier, le groupe minier multinational anglo-australien opère un véritable changement d'échelle. Il a généré un EBITDA sous-jacent de 14,8 MdsUSD, en hausse de 28%. Le free cash flow ressort à 3,8 MdsUSD, marquant une progression spectaculaire de 75%.

Le bénéfice après impôts attribuable aux propriétaires de Rio Tinto ressort à 6,7 MdsUSD, soit une forte augmentation de 47%. Il est tiré par un résultat sous-jacent de 6,9 MdsUSD ( 43%). Cette rentabilité élevée permet de porter le retour sous-jacent sur capitaux investis (ROCE) à 17%.

Grâce à un flux de trésorerie opérationnel de 9,2 MdsUSD ( 32%), Rio Tinto conserve un bilan très solide tout en finançant activement ses projets de croissance mondiaux.

Cette aisance financière bénéficie directement aux actionnaires. L'entreprise minière versera un acompte sur dividende ordinaire de 3,4 MdsUSD aux actionnaires, soit une progression de 43%, ce qui représente un taux de distribution (payout ratio) intermédiaire de 50%.

Par ailleurs, la direction estime que "son plan de libération de trésorerie est en bonne voie". Elle cible entre 5 et 10 MdsUSD par le biais de la gestion du portefeuille d'actifs, de la valorisation d'infrastructures et d'autres leviers financiers. Les opportunités visant à dégager environ 5 MdsUSD d'ici la fin de l'année 2026 sont en cours de concrétisation.

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