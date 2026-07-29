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Solide premier semestre pour Danone
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 07:50
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Le géant de l'agroalimentaire a dévoilé des comptes en hausse sur les six premiers mois de l'année, les objectifs financiers annuels ont été confirmés.

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires de Danone s'est établi à 7,215 milliards d'euros, affichant une croissance de 4,2% en données comparables. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 13,936 milliards d'euros, en hausse de 3,5% en données comparables et de 1,4% en données publiées.

Le résultat opérationnel courant a atteint 1,854 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 2,3%. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 13,3%, en amélioration de 12 points de base. De son côté, le bénéfice net courant par action après dilution a atteint 1,92 euro, contre 1,91 un an plus tôt.

Danone a confirmé ses objectifs annuels : une croissance du chiffre d'affaires, en données comparables, de 3 à 5% et une croissance du résultat opérationnel courant supérieure à celle des revenus.

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