Le chimiste belge Solvay annonce un nouvel investissement dans les terres rares à La Rochelle

( AFP / JOHN THYS )

Le chimiste belge Solvay prévoit 15 à 20 millions d'euros d'investissements supplémentaires pour "renforcer les capacités" de son usine française de La Rochelle (Charente-Maritime), qu'il présente comme "une des plus grandes installations de séparation de terres rares hors de Chine".

Solvay a "approuvé des investissements stratégiques supplémentaires de 15 à 20 millions d'euros afin de renforcer encore les capacités de séparation sur le site", a indiqué l'entreprise mercredi dans un communiqué, en marge de la présentation de ses résultats du premier semestre.

Cette décision suit notamment la signature, annoncée début juin, d'une "lettre d'intention" avec l'entreprise australienne Viridis Mining and Minerals pour "sécuriser l'approvisionnement en terres rares" en provenance du Brésil, à partir de 2028, a détaillé le groupe belge.

"Nous avions investi une dizaine de millions d'euros pour la production de terres rares légères et là, nous annonçons entre 15 et 20 millions pour développer des terres rares lourdes, plus compliquées à produire, pour un démarrage l'année prochaine", a expliqué à l'AFP Alexandre Blum, directeur financier de Solvay.

L'ambition de l'entreprise, spécialisée dans la séparation de ces matériaux, est de fournir 30% du marché européen en terres rares pour la production d'aimants.

Les terres rares sont 17 éléments métalliques dont la chaîne de production est largement dominée par la Chine. Quatre éléments représentent l'essentiel de la valeur économique de la filière: le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium.

Ces quatre terres rares dites "magnétiques" sont principalement utilisées pour produire des aimants "permanents", notamment les aimants néodyme-fer-bore, environ dix fois plus performants que les aimants classiques et incontournables dans l'éolien en mer, l'automobile ou l'aviation.

Solvay, grand nom de la chimie européenne, qui a perdu une partie de ses activités après sa scission d'avec Syensqo fin 2023, a réalisé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (-8,8%) au premier semestre et un bénéfice net de 139 millions d'euros (-29%).

Le groupe dirigé par Philippe Kehren a été perturbé par le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné la fermeture du site de Jubail en Arabie saoudite, où Solvay produit des peroxydes.

L'entreprise souffre aussi de "la faiblesse persistante des prix du carbonate de soude", marché sur lequel il est en concurrence avec des producteurs chinois en surcapacité, qui tirent les prix mondiaux vers le bas, a détaillé M. Blum auprès de l'AFP.