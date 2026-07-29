Cyclisme: Decathlon CMA CGM va lancer son équipe féminine

La formation cycliste Decathlon CMA CGM, pour laquelle court notamment Paul Seixas, va lancer son équipe féminine à partir de la saison prochaine afin notamment de "permettre à une nouvelle génération de coureuses d'accéder au plus haut niveau", a annoncé mercredi la formation basée en Savoie.

Des coureurs de l'équipe masculine Decathlon CMA CGM, après une victoire sur le Tour de France 2026 à Pau (illustration) ( POOL / GUILLAUME HORCAJUELO )

Cette nouvelle équipe de 12 coureuses fera ses débuts dans la catégorie ProTeam, le deuxième niveau international, début 2027.

Les coureuses pourront bénéficier de ressources mutualisées avec la structure masculine, et notamment du Centre de performance de Decathlon CMA CGM, basé à La Motte-Servolex, en Savoie.

"Le lancement de notre équipe féminine marque une étape décisive dans le développement de notre projet stratégique. Il s'inscrit pleinement dans notre volonté de bâtir une référence majeure du cyclisme, incarnée par la diversité des talents et portée par l'ambition collective", a souligné Dominique Serieys, directeur général de Decathlon Cycling Team, cité dans un communiqué.

"Cette nouvelle équipe prolonge la dynamique que nous avons engagée et vient renforcer notre structure. Elle doit permettre à une nouvelle génération de coureuses d'accéder au plus haut niveau et de s'y inscrire dans la durée", a-t-il ajouté.

"À travers cette équipe, nous voulons accompagner une nouvelle génération de coureuses vers le plus haut niveau international et contribuer plus largement à la montée en puissance du cyclisme féminin", a de son côté souligné Rodolphe Saadé, directeur général du groupe CMA CGM.

Grâce aux installations du centre de performance et à "un accompagnement de très haut niveau", "nous souhaitons offrir à ces jeunes coureuses un écosystème d'exception pour grandir et réussir", a également indiqué Javier Lopez, PDG de Decathlon. "Les innovations développées sur le terrain aux côtés de ces athlètes viendront directement nourrir la conception de nos produits, pour mettre la haute performance à la portée de toutes les pratiquantes", a-t-il poursuivi.

Cette annonce intervient à trois jours du début du Tour de France femmes, qui part samedi de Lausanne en Suisse, et se déroulera jusqu'au 9 août et l'arrivée à Nice.