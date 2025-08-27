 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Soleno en baisse après que Scorpion Capital reste à découvert
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O chutent de 1,1 % à 68,87 $

** Scorpion Capital dit qu'il reste à découvert sur Soleno, alléguant que "les initiés semblent beaucoup moins optimistes sur les perspectives de leur médicament que les investisseurs" ** La FDA américaine a approuvé Vykat XR, le médicament de Soleno contre les maladies génétiques rares, pour traiter le syndrome de Prader-Willi en mars

** Au début du mois, Scorpion Capital a allégué que le médicament entraîne un risque élevé d'accumulation de liquide dans les poumons et d'insuffisance cardiaque, ajoutant que le médicament "risque d'être retiré du marché"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 53,3 % depuis le début de l'année

