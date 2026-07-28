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Soitec règle un litige avec l'administration fiscale française
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 17:52
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Soitec SA SOIT.PA :

* ET L'ADMINISTRATION FISCALE FRANÇAISE S'ACCORDENT SUR LES PRINCIPALES MODALITÉS D'UN ACCORD

* L'ACCORD DEVRAIT SE TRADUIRE PAR L'ABANDON D'ENVIRON EUR 320MLNS DE DÉFICITS FISCAUX REPORTABLES

* L'ACCORD DEVRAIT AUSSI SE TRADUIRE PAR UN DÉCAISSEMENT QUI N'EXCÉDERA PAS EUR 60 MLNS AU COURS DU T3 DE L'EXERCICE 2026-2027

* L'ACCORD ENVISAGÉ, DONT LA SIGNATURE EST PRÉVUE DANS LES PROCHAINES SEMAINES, METTRA FIN AU LITIGE FISCAL EN COURS

Texte original nGNE8cNkK7 Pour plus de détails, cliquez sur SOIT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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