Soitec: les raisons d’une spectaculaire envolée de 33% en une semaine

Soitec s’envole en Bourse, dopée par l’IA et le retour en grâce des analystes, après une forte baisse en 2025, mais la durabilité du rebond interroge. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Soitec enchaîne les séances de forte hausse en Bourse, porté par l'engouement autour de l'intelligence artificielle et un regain de confiance des analystes. En quelques semaines, le titre a signé un rebond spectaculaire, et tranche ainsi avec la lourde chute enregistrée en 2025. Un mouvement impressionnant qui intrigue autant qu'il interroge sur sa durée.

Sommaire:

Le spectaculaire rebond de l'entreprise iséroise

L'effet d'entraînement: dans le sillage du géant TSMC

Un regain de confiance des analystes

Cap sur 2026: l'IA et la photonique comme nouveaux relais

Le spectaculaire rebond de l'entreprise iséroise

En l'espace de quelques séances, Soitec a signé un retour spectaculaire en Bourse. Après des hausses marquées de +8% puis +19% la semaine dernière, le titre a poursuivi sur sa lancée ce mardi avec une nouvelle progression à deux chiffres, flirtant avec les +12%. Une envolée d'autant plus notable qu'elle intervient dans un environnement de marché globalement hésitant, toujours sous tension en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Dans ce climat peu porteur, la performance du spécialiste des substrats pour semi-conducteurs tranche nettement. Le groupe s'impose ainsi parmi les plus fortes hausses du SBF 120 depuis le début de l'année.

L'effet d'entraînement: dans le sillage du géant TSMC

Le regain de forme de Soitec doit beaucoup à la santé de fer de l‘écosystème mondial des semi-conducteurs. La semaine dernière, les résultats solides de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ont servi de détonateur. Avec plus de 70% de parts de marché dans la fonderie de puces, TSMC est en effet le thermomètre du secteur. Or le groupe français compte le taïwanais parmi ses principaux clients. Ceci renforce la lecture positive des investisseurs.

Par ailleurs, l'amélioration des perspectives énergétiques, liée notamment à l'apaisement des tensions autour du détroit d'Ormuz la semaine dernière, avait contribué à détendre les coûts de production. Un facteur loin d'être anodin pour une industrie particulièrement consommatrice en énergie et en intrants industriels.

Un regain de confiance des analystes

La progression de mardi a notamment été portée par une vague de révisions positives de la part des bureaux d'analyses. Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 50 à 85 euros, soulignant l'exposition stratégique de Soitec au «supercycle» de la mémoire et aux infrastructures dédiées à l'IA. Kepler Cheuvreux a suivi le mouvement, relevant sa cible de 40 à 60 euros.

Ces ajustements massifs ont provoqué un effet de ralliement chez les investisseurs, impatients de se repositionner sur un titre qui, rappelons-le, figurait pourtant parmi les plus délaissés l'an passé.

Cap sur 2026: l'IA et la photonique comme nouveaux relais

Depuis le 1er janvier, l'action affiche une performance vertigineuse de près de +190%. Ce rebond technique précède un jalon majeur: le bilan annuel du groupe attendu pour le 27 mai. Cette échéance est perçue par les investisseurs comme le catalyseur majeur susceptible de valider durablement le redressement de Soitec.

Au-delà de l'intelligence artificielle, certains analystes - à l'image de Morgan Stanley - mettent également en avant le potentiel de la photonique sur silicium, secteur où Soitec est à l'avant-garde. Cette technologie, en plein essor, pourrait jouer un rôle clé dans le développement des infrastructures de données à très haut débit, notamment au sein des centres de données.

Reste que ce retour en grâce doit être abordé avec prudence. Si les perspectives pour 2026 semblent mieux orientées, Soitec revient de loin. La capacité du groupe à confirmer ce regain de dynamique lors de ses prochaines publications sera déterminante pour valider - ou non - la solidité de ce rebond.