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The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en direct
information fournie par Boursorama 01/06/2026 à 19:00

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 3e épisode avec un focus spécial sur l'assurance vie ce lundi 1er juin, à 19h sur Twitch et sur Boursorama.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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