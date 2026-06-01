La Bourse de Paris termine en baisse face au changement de ton au Moyen-Orient

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a commencé lundi la semaine et le mois en baisse, victime d'un basculement à la mi-journée à l'annonce d'un changement de ton au Moyen-Orient qui a fait remonter le pétrole.

Le CAC 40 a finalement lâché 36,75 points (-0,45%) à 8.146,59 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait terminé quasi à l'équilibre, cédant 0,07% à 8.183,34 points.

Les nuages ont assombri le moral des investisseurs sur toutes les places européennes aux alentours de 14H00-15H00. L'agence de presse iranienne Tasnim a alors affirmé que Téhéran avait rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au Liban.

L'information a douché les espoirs d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, zone de rétention de 20% de l'offre globale de pétrole, provoquant une nouvelle flambée des prix du brut.

"L'Europe est la zone sensible et faible" qui subit "la plus grosse corrélation à l'évolution des matières premières", résume Stanislas de Bailliencourt, gérant d'actifs pour le compte de la société Sycomore.

Vers 18H30 de Paris, le Brent pour livraison en août augmentait brutalement (+6,69%) à 97.22 dollars le baril. Le WTI américain (livraison en juillet) progressait encore plus fortement (+7,82%) à 94,19 dollars.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont aussi menacé d'ouvrir de "nouveaux fronts" face à l'offensive d'Israël au Liban, a indiqué lundi la télévision d'Etat iranienne, un conseiller du Guide Suprême, Mohsen Rezaee, avertissant que Téhéran perdait "patience".

- La tech tire le marché -

Au palmarès des meilleures performances, Dassault Systèmes a fini en tête (+7,74% à 20,26 euros) bénéficiant d'un rebond technique après son dévissage de vendredi (-5,67%).

En fin de semaine dernière, le fabricant de logiciels avait perdu du terrain après l'annonce par Mistral (intelligence artificielle) d'un partenariat avec deux de ses clients traditionnels, Airbus et BMW.

Le marché a aussi été tiré par d'autres valeurs technologiques comme CapGemini (+7,01%, 109,10 euros).

Les valeurs qui profitent indirectement de l'essor de l'intelligence artificielle sans être elles-mêmes des développeurs de modèles, s'affichent également en hausse.

C'est le cas de STMicroelectronics (semi-conducteurs) qui a progressé de 0,59% à 59,30 euros.

Schneider Electric a gagné +2,32% à 276,20 euros. Le groupe d'équipements électriques et automatismes industriels est partenaire du projet d'investissement colossal de 75 milliards d'euros en France de Softbank, géant japonais des investissements dans les technologies, annoncé samedi en amont du sommet Choose France qui s'est ouvert lundi.

TotalEnergies a bénéficié de la hausse des prix du pétrole (+1,60% à 76,38 euros).

Dans le bas du tableau, Thales a reculé (-3,97%) à 230 euros, dans les mêmes proportions que Renault (-3,89% à 28,44 euro) et Airbus Group (-3,69% à 173,18 euros).

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