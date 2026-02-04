SOFTS-Le café arabica atteint son niveau le plus bas depuis 5 mois et demi, tandis que le cacao chute également

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte, mise à jour des prix)

Les prix du café arabica ont chuté à leur plus bas niveau en 5 mois et demi mercredi, plombés par la perspective d'une récolte plus abondante au Brésil, principal producteur, cette année, tandis que les prix du cacao ont également chuté.

CAFÉ

* Le café arabica KCc1 était en baisse de 0,6% à 3,1515 dollars la livre à 1426 GMT après avoir atteint un plus bas de 5 mois et demi à 3,1405 dollars.

* Les négociants ont également noté que les stocks de la bourse ICE commençaient à augmenter et devraient continuer à grimper dans un avenir proche, le volume de café en attente de classement étant de plus en plus important.

* Les données de la bourse montrent qu'il y avait 60.627 sacs de café arabica en attente de classement, au 3 février, contre 28.354 sacs une semaine plus tôt.

* Le café robusta LRCc1 a augmenté de 1,05% à 3 850 dollars la tonne métrique.

CACAO

* Le cacao londonien LCCc1 a perdu 4,2% à 2.958 livres la tonne, retombant vers un plus bas de plus de deux ans de 2.728 livres établi vendredi.

* Les négociants ont déclaré que le marché restait sur la défensive en raison de la faiblesse de la demande qui entraîne une accumulation des stocks de fèves invendues en Côte d'Ivoire et au Ghana

* La flambée des prix du cacao en 2023 et 2024 a fait grimper le coût du chocolat, freinant la demande, tandis que certains fabricants ont reformulé leurs produits pour en réduire la teneur en cacao. * La société mère de Cadbury, Mondelez International

MDLZ.O , s'attend à une année en demi-teinte, les augmentations de prix dissuadant les consommateurs déjà confrontés à l'augmentation du coût de la vie et à l'incertitude macroéconomique.

* Le cacao new-yorkais CCc1 a chuté de 4,4 % à 4 112 dollars la tonne.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 a perdu 0,6% à 14,54 cents la livre, retombant vers un plus bas de 2 mois et demi à 14,13 cents établi lundi.

* Les négociants ont continué à suivre de près les nouvelles de la conférence annuelle de Dubaï sur le sucre, avec des prévisions selon lesquelles le marché devrait être plus équilibré au cours de la prochaine saison 2026/27 en raison de la baisse de la production.

* Le sucre blanc LSUc1 a reculé de 1% à 413,60 dollars la tonne. * Il est peu probable que les sucreries indiennes exportent la totalité de leur allocation de 1,5 million de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2025/26 qui se termine en septembre, a déclaré mercredi un haut responsable de l'industrie.