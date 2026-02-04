 Aller au contenu principal
Bourses: Paris et Londres terminent en hausse, Francfort en retrait
information fournie par AFP 04/02/2026 à 17:49

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont profité mercredi d'un désamour pour les actions américaines liées à la tech ou l'IA, après qu'Anthropic a ravivé les craintes de disruption du secteur.

La Bourse de Paris a clos en hausse de 1,01%, celle de Londres de 1,07% et celle de Milan de 0,47%. Francfort a elle clos en baisse de 0,72%.

Euronext CAC40

