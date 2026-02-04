 Aller au contenu principal
Bourse: la tech et l'IA patinent, Paris en profite
information fournie par AFP 04/02/2026 à 18:38

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a profité mercredi d'un mouvement de désengagement des investisseurs pour les actions de la tech américaines qui lui a permis de terminer en hausse de 1,01%.

L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40, a fini à 8.262,16 points, en hausse de 82,66 points par rapport à la veille. Mardi, il avait perdu 0,02% à 8.179,50 points.

Paris a notamment profité d'une "rotation" des investisseurs de leurs actifs provenant "du secteur technologique américain", explique Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi.

En cause, l'annonce mardi soir par Anthropic, l'entreprise derrière le modèle de langage Claude, d'un nouvel outil d'IA conçu pour traiter les tâches juridiques.

De quoi raviver les craintes des éditeurs de logiciels qu'une "disruption par l'intelligence artificielle rendrait leur business model moins lucratif", analyse Amélie Derambure.

En témoignent à Paris les actions des sociétés d'informatique Capgemini et Atos, qui ont baissé respectivement de 2,34% et de 4,07%.

Ces craintes ont incité les investisseurs à chercher à réduire les risques de leur portefeuille et se tourner vers des secteurs ou des zones moins exposés, comme l'Europe.

Plus encore que Paris, la Bourse londonienne a même connu un plus haut historique en séance (10.481,54 points) et a battu de nouveau un record à la clôture (10.402,34 points), deux jours après un précédent record.

Crédit Agricole manque de "clarté"

La banque française Crédit Agricole a terminé en baisse de 3,04% à 18,18 euros, la plus importante du CAC40 mercredi, en dépit de résultats qui ont dépassé les attentes du marché. Ces derniers ont toutefois "été compensés par des provisions et des coûts plus élevés, pour lesquels nous attendons davantage de clarté sur les perspectives", expliquent les analystes de RBC Capital Markets.

Pour le quatrième trimestre 2025, Crédit Agricole a publié un bénéfice net "de 1,02 milliard d'euros, au-dessus des 996 millions d'euros attendus par le consensus (soit +2,9%). Mais "ce dépassement du bénéfice net s'explique par un impôt sur les sociétés plus faible qu'attendu", détaillent encore les analystes de RBC.

Un moteur d'origine chinoise pour Renault

Le groupe Renault envisage d'assembler dans son usine de Cléon, dans le Nord-Ouest de la France, un moteur électrique dont les composants seront fournis par le groupe chinois Shanghai E-drive, a indiqué le constructeur, confirmant des informations de presse.

Ce projet, qui a été annoncé la semaine dernière aux représentants des salariés, porterait sur la fabrication d'un moteur destiné à ses modèles électriques d'entrée de gamme, type R5, a précisé le groupe sans confirmer les modèles concernés.

L'action du constructeur a terminé en hausse de 5,17% à 32,12 euros.

Soitec salué

Le groupe de matériaux de semi-conducteurs français Soitec a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 18% au troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026, "au dessus des objectifs".

Son titre a bondi de 23,30% à 30,22 euros.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

