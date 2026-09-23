SoftBank recueille des ordres d'achat d'obligations pour un montant de 10 milliards de dollars afin de financer son investissement dans OpenAI, selon la fiche de conditions

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(Ajout d'une étape clé et de détails supplémentaires aux paragraphes 5 et 6)

SoftBank Group Corp 9984.T recueille actuellement les ordres des investisseurs pour une émission obligataire libellée en dollars d'un montant de 10 milliards de dollars, destinée à financer ses investissements dans OpenAI, selon une fiche de conditions examinée mercredi par Reuters.

Le conglomérat japonais vise à lever 1 milliard de dollars via une émission obligataire à 3 ans et demi, 4,5 milliards de dollars via une émission à 5 ans et demi et 4,5 milliards de dollars via une émission à 7 ans et demi, selon cette fiche de conditions.

Les investisseurs potentiels ont été informés que la fourchette indicative de taux pour l'obligation à 3 ans et demi se situe entre 8,75% et 8,875%, celle de l'obligation à 5 ans et demi entre 9,375% et 9,5%, et celle de l'obligation à 7 ans et demi entre 9,75% et 9,875%, selon la fiche de conditions.

Si elle est finalisée à hauteur de 10 milliards de dollars, cette opération constituerait la plus importante émission d’obligations à haut rendement jamais réalisée par un émetteur de la région Asie-Pacifique et du Japon, dépassant celle de SoftBank, qui s’élevait à 7,35 milliards de dollars en 2021, selon les données de LSEG.

Elle se classerait également au troisième rang des plus importantes émissions mondiales d’obligations à haut rendement jamais enregistrées, selon les données de LSEG.

Ces obligations devraient être notées BB+ par S&P et Fitch. La clôture des souscriptions est prévue mercredi à midi, heure de New York, et le règlement devrait avoir lieu le 29 septembre, selon la fiche de conditions.

SoftBank n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.