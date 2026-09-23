 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SoftBank recueille des ordres d'achat d'obligations pour un montant de 10 milliards de dollars afin de financer son investissement dans OpenAI, selon la fiche de conditions
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 08:52
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une étape clé et de détails supplémentaires aux paragraphes 5 et 6)

SoftBank Group Corp 9984.T recueille actuellement les ordres des investisseurs pour une émission obligataire libellée en dollars d'un montant de 10 milliards de dollars, destinée à financer ses investissements dans OpenAI, selon une fiche de conditions examinée mercredi par Reuters.

Le conglomérat japonais vise à lever 1 milliard de dollars via une émission obligataire à 3 ans et demi, 4,5 milliards de dollars via une émission à 5 ans et demi et 4,5 milliards de dollars via une émission à 7 ans et demi, selon cette fiche de conditions.

Les investisseurs potentiels ont été informés que la fourchette indicative de taux pour l'obligation à 3 ans et demi se situe entre 8,75% et 8,875%, celle de l'obligation à 5 ans et demi entre 9,375% et 9,5%, et celle de l'obligation à 7 ans et demi entre 9,75% et 9,875%, selon la fiche de conditions.

Si elle est finalisée à hauteur de 10 milliards de dollars, cette opération constituerait la plus importante émission d’obligations à haut rendement jamais réalisée par un émetteur de la région Asie-Pacifique et du Japon, dépassant celle de SoftBank, qui s’élevait à 7,35 milliards de dollars en 2021, selon les données de LSEG.

Elle se classerait également au troisième rang des plus importantes émissions mondiales d’obligations à haut rendement jamais enregistrées, selon les données de LSEG.

Ces obligations devraient être notées BB+ par S&P et Fitch. La clôture des souscriptions est prévue mercredi à midi, heure de New York, et le règlement devrait avoir lieu le 29 septembre, selon la fiche de conditions.

SoftBank n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
38,160 EUR Tradegate -1,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,08 +0,54%
HAFFNER ENERGY
0,656 +2,98%
CAC 40
8 189,76 +0,43%
2CRSI
29,8 +1,50%
SOITEC
152,15 +0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank