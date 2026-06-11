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Sofinco (Crédit Agricole) lance un plan stratégique à horizon 2028
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 10:15

À l'occasion de son 75e anniversaire, Sofinco, la marque commerciale de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, fait part d'un plan stratégique baptisé "Infiniment client" et d'une nouvelle identité visuelle pour "devenir le leader du financement du quotidien et des projets des Français".

Avec son plan stratégique à horizon 2028, Sofinco vise à évoluer d'un spécialiste historique du crédit à la consommation vers un acteur plus global de la gestion budgétaire, du financement et des services, "capable d'accompagner les projets de vie comme les besoins du quotidien".

Cette stratégie repose notamment sur la technologie, en mobilisant pleinement la data et l'intelligence artificielle pour fluidifier les parcours, personnaliser l'accompagnement et proposer des expériences plus simples, plus rapides et plus conversationnelles.

Déjà engagée depuis plusieurs années, cette transformation s'appuie sur le déploiement de l' open banking , la montée en puissance de l'IA dans les parcours et les outils internes, une nouvelle application mobile, ou encore une forte réduction du time to yes .

Sofinco prévoit le lancement, dès l'automne 2026, d'une nouvelle carte de paiement enrichie de services et pensée pour s'inscrire dans les nouveaux comportements de consommation, offre qui contribuera à repositionner la marque sur un terrain plus large que le crédit.

L'annonce de ce plan s'accompagne d'une nouvelle identité de marque : conçue pour traduire visuellement sa transformation, elle "exprime l'ambition de Sofinco de s'inscrire davantage dans les codes de simplicité, de fluidité et d'innovation attendus aujourd'hui sur le marché".

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