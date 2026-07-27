Le conseil d'administration de Brown-Forman estime que l'offre non sollicitée de Sazerac n'est pas recevable

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* Selon certaines sources, la dernière offre de Sazerac, présentée le 1er mai, s'élevait à 32 dollars par action en espèces

* Wolf Pen Branch a déclaré que cette proposition ne correspondait pas à sa vision de l'avenir de Brown-Forman

* Toute cession nécessiterait l'accord de la famille Brown, qui contrôle plus de 50 % des actions avec droit de vote

(Les paragraphes 2 à 5 apportent des éléments de contexte, des détails sur la dernière proposition et la lettre envoyée la semaine dernière) par Abigail Summerville

Brown-Forman BFb.N , fabricant du whisky Jack Daniel's, a déclaré dimanche que son conseil d'administration avait reçu une offre d'acquisition non sollicitée de la part de la société privée de spiritueux Sazerac, mais avait conclu que cette offre n'était "pas recevable". Fondée à La Nouvelle-Orléans, Sazerac, dont la boisson au seigle est le cocktail officiel de la ville , a fait le 1er mai une offreen numéraire de 32 dollars par action sur Brown-Forman, selon des sources proches du dossier. Sazerac, détenue par son président William Goldring et sa famille, a envoyé la semaine dernière une lettre aux actionnaires de catégorie A de Brown-Forman, dont la plupart sont des membres de la famille Brown et certains des administrateurs , ont indiqué ces sources. Sazerac, dont le portefeuille de 500 marques comprend notamment Southern Comfort, Fireball et Myers's Rum, a indiqué dans cette lettre, consultée par Reuters, qu’elle souhaitait engager le dialogue avec le conseil d’administration au sujet des conditions de l’offre et de sa justification stratégique, mais qu’aucune discussion de fond n’avait encore eu lieu. La société s’est dite prête à améliorer les conditions de son offre si le conseil d’administration acceptait d’entamer des discussions. Toutefois, Wolf Pen Branch, un groupe de membres de la famille Brown représentant une majorité des actions de catégorie A de Brown-Forman, a déclaré dimanche qu’il restait confiant dans les marques de la société, ajoutant que la proposition de Sazerac ne correspondait pas à sa vision de l’avenir de Brown-Forman. Sazerac n’a pas souhaité faire de commentaire. Brown-Forman, qui produit également le bourbon Woodford Reserve et la liqueur Chambord, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters avait rapporté en mai que Brown-Forman avait rejeté l’offre d'acquisition en numéraire de Sazerac, à 32 dollars par action , qui valorisait la société à environ 15 milliards de dollars. Selon cette lettre, l’offre comprenait la possibilité pour les actionnaires de catégorie A de conserver leurs actions au sein de l’entité fusionnée, avec des garanties en matière de gouvernance, une liquidité accrue et un dividende supérieur à celui actuellement versé par Brown-Forman . L’offre de Sazerac est intervenue après que Brown-Forman et Pernod Ricard PERP.PA eurent mis fin à leurs discussions de fusion fin avril, faute d’avoir pu s’entendre sur des conditions mutuellement acceptables.

Toute cession nécessiterait l’accord de la famille Brown, qui dirige l’entreprise depuis 1870. Au début du mois, Brown-Forman, dont le siège se trouve à Louisville, dans le Kentucky, a annoncé que son président-directeur général, Lawson Whiting, prendrait sa retraite dès la nomination de son successeur.