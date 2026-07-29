SoFi revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, alors que le nombre de membres et les nouveaux prêts atteignent des niveaux records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

La fintech SoFi a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026, dépassant les attentes de Wall Street, après avoir enregistré un deuxième trimestre supérieur aux prévisions du marché, porté par une croissance record du nombre d’adhérents et des octrois de prêts.

Malgré un environnement macroéconomique incertain, des taux d’intérêt élevés et un coût de la vie important, la qualité du crédit est restée stable grâce à la résilience des emprunteurs, ce qui a permis aux prêteurs aux particuliers de continuer à développer leur portefeuille de prêts et leurs revenus d’intérêts.

Les fintechs telles que SoFi se sont imposées comme des concurrentes crédibles face aux géants bancaires traditionnels. Une gamme de produits plus étendue et l’utilisation de plateformes axées sur le numérique ont aidé les fintechs à attirer et à fidéliser leurs clients.

SoFi a indiqué que le montant total des prêts accordés au deuxième trimestre avait atteint le chiffre record de 14,8 milliards de dollars et que le nombre de ses membres avait bondi de 35% pour atteindre le chiffre record de 15,8 millions.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 4,75 et 4,85 milliards de dollars, soit un montant supérieur aux prévisions des analystes (4,7 milliards de dollars), selon les estimations compilées par LSEG.

“Nous constatons que nos membres font preuve de résilience dans le contexte actuel. Les dépenses restent soutenues, la demande reste forte et les performances en matière de crédit continuent de répondre à nos attentes, voire de les dépasser”, a déclaré à Reuters le directeur général Anthony Noto.

Il a ajouté que SoFi continuait de privilégier la croissance organique, mais que la société continuerait d’étudier les opportunités d’acquisitions et d’agir lorsque celles-ci “se justifient clairement”.

Le chiffre d’affaires ajusté de SoFi a bondi de 40% pour atteindre le niveau record de 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 1,12 milliard de dollars.

La société, qui est passée du statut de start-up spécialisée dans le refinancement des prêts étudiants à celui de vaste plateforme de services financiers, a indiqué que son produit net d’intérêts avait progressé de 52% en glissement annuel pour atteindre 788,2 millions de dollars.

“Nous pouvons générer des revenus d’intérêts nets durables en conservant les prêts dans notre bilan, et nous pouvons également développer des activités à faible intensité de capital et basées sur des commissions. Les deux fonctionnent, et cette diversification me donne beaucoup de confiance”, a déclaré Noto.

Par action, le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 12 cents, en hausse de 50% par rapport à l’année précédente, et a dépassé les prévisions de 11 cents.