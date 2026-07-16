Sodexo vise une croissance du CA de 2-3% en 2027 et supérieure à 5% en 2030

(Actualisé avec DG, détails)

Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration dévoilant ses objectifs lors d'une journée investisseurs à Paris.

Dans un communiqué présentant la feuille de route à moyen terme Shift & Grow 2030, Sodexo détaille son ambition d'atteindre une croissance interne du chiffre d’affaires et une marge d’exploitation supérieures à 5% d'ici la fin de la décennie.

"D’ici 2030, nous voulons que Sodexo soit pleinement de retour dans la course et rivalise avec les meilleurs acteurs du secteur, capable d’allier une croissance durable, une amélioration continue de la rentabilité tout en renforçant sa position de partenaire de choix pour ses clients", déclare dans ce communiqué Thierry Delaporte, directeur général du groupe.

Précisant mettre l'accent sur l'Amérique du nord, la "principale priorité de croissance" de Sodexo, le groupe précise viser une phase "d’accélération" au cours de l'exercice 2028, "permettant une amélioration de la croissance, de la rentabilité et du retour sur investissements."

Le groupe français avait révisé au début du mois son objectif de croissance interne pour 2026, tablant sur un chiffre d'affaires en progression de 1,2% à 1,5%, contre 0,5% et 1% précédemment.

Sodexo a également déclaré jeudi maintenir sa politique de retour aux actionnaires, avec un taux de distribution du dividende à 50%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)