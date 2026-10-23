Sodexo - Résultats de l’exercice 2026 : croissance interne au-dessus des objectifs ; perspectives confirmées pour l'exercice 2027

Issy-les-Moulineaux, 23 octobre 2026

Sodexo (Euronext Paris: FR0000121220; OTC: SDXAY)

Résultats de l'exercice 2026 : Croissance interne du chiffre d’affaires de +2,0% , avec un niveau d'activité supérieur aux attentes au quatrième trimestre Marge d’exploitation de 3,4% , dans le haut de la fourchette attendue Progrès commerciaux encourageants , avec un développement commercial 1 de 7,7% et un taux de fidélisation clients 1 de 94,4% Liquidités générées par les opérations de 379 millions d’euros ; endettement net de 2,9 milliards d’euros et ratio d’endettement net/EBITDA à 2,4x Dividende proposé de 1,74 euro par action , en ligne avec la politique du Groupe (taux de distribution de 50%)

Perspectives pour l'exercice 2027 confirmées : Croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +3% Marge d'exploitation globalement en ligne avec les 3,4% atteints sur l’exercice 2026



Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 22 octobre 2026, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo de l’exercice 2026, clos le 31 août 2026.

Chiffres clés pour l’exercice 2026

(en millions d'euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 VARIATION Chiffre d'affaires 23 963 24 074 (0,5%) Croissance interne +2,0% +3,3% Résultat d'exploitation 810 1 139 (28,9%) Marge d'exploitation 3,4% 4,7% -130 bps Autres produits et charges opérationnels (290) (154) Résultat opérationnel 520 985 (47,2%) Résultat net 304 695 (56,3%) Résultat net ajusté 508 785 (35,3%) Bénéfice net ajusté par action (en euros) 3,48 5,37 (35,2%) Liquidités générées par les opérations 379 459 Ratio d’endettement net/EBITDA 2,4x 1,8x

1 La fidélisation clients et le développement commercial sont calculés sur la base du chiffre d’affaires annualisé des contrats gagnés ou perdus au cours de la période, indépendamment de leur date de démarrage, et hors ventes de services additionnels sur sites existants. Ces indicateurs ne reflètent donc pas leur contribution au chiffre d’affaires de l’exercice.



Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« L’exercice 2026 a été une année de refondation et de passage à l'action. Nous avons terminé l’exercice avec une croissance interne supérieure aux attentes, soutenue par une demande résiliente et une attention constante portée à l’exécution. C’est encourageant. Toutefois, notre performance globale reste en deçà du plein potentiel du Groupe.

Depuis notre Investor Update il y a trois mois, nous avons avancé sur plusieurs fronts pour renforcer nos fondamentaux : développement de nos capacités commerciales, déploiement du nouveau modèle de pilotage des comptes-clés, actions de simplification dans toutes les régions, clarification des attentes en matière de performance et de responsabilisation de chacun à tous les niveaux de l’organisation.

En ligne avec Shift & Grow 2030, nous poursuivrons au cours de l’exercice 2027 les actions engagées pour restaurer notre compétitivité. Je mesure les efforts qu’exige cette transformation et tiens à remercier nos équipes partout dans le monde pour leur professionnalisme et leur engagement constant au service de nos clients et des consommateurs. Nos priorités sont claires. Nous restons concentrés sur l’exécution de notre feuille de route et le respect de nos engagements. »

Performance financière de l’exercice 2026

Chiffre d’affaires et activité commerciale

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2026 s’établit à 24,0 milliards d’euros, en baisse de -0,5% sur un an. La croissance interne du chiffre d’affaires de +2,0% et la contribution nette positive des acquisitions et cessions de +0,5% sont compensées par un effet de change négatif de -3,0%, principalement lié à la dépréciation du dollar américain.

La croissance interne du chiffre d’affaires est soutenue par des hausses de prix d’environ +2,4% et une croissance des volumes sur sites existants d’environ +0,6%, notamment liée à une forte activité de Sodexo Live!. Ces éléments sont en partie atténués par un impact d’environ -0,7% lié à la reclassification d'un contrat en Entreprises & Administrations en Amérique du Nord communiquée précédemment, ainsi que par une contribution légèrement négative du développement net.

Par ligne de service, la croissance interne du chiffre d’affaires s’élève à +1,6% pour les services de restauration et à +2,9% pour les services de facilities management.

Par zone géographique :

Amérique du Nord : croissance interne de -1,0%, principalement sous l’effet des pertes de contrats antérieures en Éducation et en Entreprises & Administrations ainsi que de la reclassification de contrat. Santé & Séniors enregistre une forte croissance, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats, tandis que Sodexo Live! maintient une bonne dynamique, soutenue par des niveaux d’activité élevés dans les stades, les centres de congrès et les salons d’aéroport.

: croissance interne de -1,0%, principalement sous l’effet des pertes de contrats antérieures en Éducation et en Entreprises & Administrations ainsi que de la reclassification de contrat. Santé & Séniors enregistre une forte croissance, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats, tandis que Sodexo Live! maintient une bonne dynamique, soutenue par des niveaux d’activité élevés dans les stades, les centres de congrès et les salons d’aéroport. Europe : croissance interne de +2,1%, soutenue par Santé & Séniors, tandis qu'Éducation et Entreprises & Administrations affichent une dynamique plus modérée, reflétant une contribution négative du développement net.

: croissance interne de +2,1%, soutenue par Santé & Séniors, tandis qu'Éducation et Entreprises & Administrations affichent une dynamique plus modérée, reflétant une contribution négative du développement net. Reste du Monde : croissance interne de +9,7%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats et une forte dynamique en Inde, en Australie et au Brésil, reflétant à la fois de nouveaux contrats et une activité additionnelle sur les sites de clients existants.

Sur l’exercice 2026, le taux de fidélisation clients 1 s’établit à 94,4%, tandis que le développement commercial 1 atteint 7,7%. Le développement commercial comprend notamment le contrat mondial avec Meta annoncé précédemment, qui montera progressivement en puissance au cours de l’exercice 2027.

1 La fidélisation clients et le développement commercial sont calculés sur la base du chiffre d’affaires annualisé des contrats gagnés ou perdus au cours de la période, indépendamment de leur date de démarrage, et hors ventes de services additionnels sur sites existants. Ces indicateurs ne reflètent donc pas leur contribution au chiffre d’affaires de l’exercice.

Performance opérationnelle et résultat net

Le résultat d’exploitation s’élève à 810 millions d’euros et la marge d’exploitation à 3,4%, contre 4,7% sur l’exercice 2025. Cette baisse reflète les charges et provisions résultant de la revue de certains contrats et actifs, l’accélération des investissements visant à renforcer les capacités du Groupe, ainsi que des facteurs opérationnels.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 290 millions d’euros, contre 154 millions d’euros sur l’exercice 2025. Cette hausse reflète principalement l’augmentation des coûts de restructuration liés à la transformation du Groupe, ainsi que des éléments spécifiques liés aux actifs et aux retraites, partiellement compensés par une plus-value de cession.

Les charges financières nettes s’élèvent à 137 millions d’euros, contre 88 millions d’euros sur l’exercice 2025, principalement sous l’effet de la hausse des coûts de financement.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 304 millions d’euros, contre 695 millions d’euros sur l’exercice 2025. Le résultat net ajusté s’établit à 508 millions d’euros, contre 785 millions d’euros l’exercice précédent.

Flux de trésorerie et situation financière

Les liquidités générées par les opérations s’élèvent à 379 millions d’euros, contre 459 millions d’euros sur l’exercice 2025. Cette baisse reflète principalement le recul du résultat opérationnel, la hausse des intérêts payés et l’augmentation des investissements, notamment les investissements clients liés aux renouvellements et aux gains de nouveaux contrats. Ces effets sont partiellement compensés par la non-récurrence du décaissement fiscal exceptionnel intervenu au cours de l’exercice précédent et par une contribution positive du besoin en fonds de roulement, soutenue par un bon niveau de recouvrement ainsi que par des effets favorables de calendrier et des éléments ponctuels. Les investissements nets représentent 2,5% du chiffre d’affaires, contre 2,0% sur l’exercice 2025.

Au 31 août 2026, l’endettement net s’élève à 2,9 milliards d’euros et le ratio d’endettement net/EBITDA s'établit à 2,4x, contre 1,8x à la clôture de l’exercice 2025. La hausse du ratio reflète principalement la baisse de l’EBITDA dans le contexte du redressement opérationnel du Groupe.

Évolutions du portefeuille et du financement

En ligne avec Shift & Grow 2030, Sodexo maintient une approche sélective et disciplinée des acquisitions, centrée sur des opérations ciblées renforçant ses activités et marchés clés, tout en poursuivant une gestion active de son portefeuille.

Au cours de l’exercice 2026, Sodexo a finalisé l’acquisition de Grupo Mediterránea, l’un des principaux acteurs de la restauration collective en Espagne, et finalisé plusieurs acquisitions ciblées soutenant le développement d’Entegra en Europe. Le Groupe a également signé des accords en vue d’acquérir Menü 2000 en Allemagne, Olive Catering au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs activités de restauration de plus petite taille en Europe du nord. Ces opérations ont été finalisées en septembre 2026, après la clôture de l’exercice. Ensemble, elles renforcent l’offre et les expertises de Sodexo dans la restauration en Europe.

Le 31 juillet 2026, Sodexo a conclu la cession d’Active Global, activité non stratégique d’Aide à domicile opérant à Singapour et à Hong Kong, achevant ainsi la sortie du Groupe de l'activité mondiale d’Aide à domicile.

Le 26 août 2026, Sodexo a réalisé le placement d’une émission obligataire en euros en deux tranches d’un montant total de 1,1 milliard d’euros, dont le règlement-livraison est intervenu le 2 septembre 2026. Le produit de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, notamment pour le remboursement des 800 millions d’euros d’emprunts obligataires arrivant à échéance en avril 2027.

Durabilité

La première année du déploiement de Better Tomorrow 2028, la feuille de route de Sodexo en matière de durabilité, se traduit par des progrès concrets sur ses engagements en faveur des collaborateurs et de l’environnement.

Sur le plan des collaborateurs, Sodexo enregistre un taux d’accidents du travail comptabilisables (TRCR) historiquement bas de 6,48 et poursuit ses investissements dans le développement de ses collaborateurs, avec une moyenne de 13,6 heures de formation par collaborateur.

Sur le plan environnemental, le déploiement de WasteWatch s'établit à 85,8%, un niveau record, tandis que le Groupe atteint l'objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire.

L'ensemble de ces réalisations illustre la manière dont Sodexo intègre la durabilité à ses opérations afin de renforcer sa proposition de valeur pour accompagner les ambitions de ses clients en matière de durabilité.

Leadership et gouvernance



Comité Exécutif

Le 1 er juillet 2026, Agnès Park a rejoint Sodexo en tant que Directrice des Ressources Humaines du Groupe et membre du Comité Exécutif, avec une attention particulière portée à la gestion des effectifs, au développement des talents et au renforcement d’une culture de la performance dans le cadre de Shift & Grow 2030.

Conseil d’Administration

Sous réserve du renouvellement de son mandat d’administratrice lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2026, le Conseil proposera la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que Présidente.

Elle succéderait à Sophie Bellon, qui préside le Conseil depuis 2016. À sa nomination, Nathalie Bellon-Szabo quitterait ses fonctions opérationnelles de Directrice Générale de Sodexo Live! Monde.

Sous réserve du renouvellement de son mandat, Sophie Bellon resterait administratrice de Sodexo. Elle remplacerait Nathalie Bellon-Szabo en tant que membre du Comité des Nominations et serait nommée membre du Comité des Rémunérations. Nathalie Bellon-Szabo resterait membre du Comité Durabilité. Sophie Bellon deviendra également Présidente du Directoire de Bellon SA.

Le Conseil proposera également le renouvellement, pour une durée de trois ans, des mandats de Gilles Pélisson et Federico J. González Tejera. Gilles Pélisson continuerait d’exercer les fonctions d’Administrateur Référent indépendant et de Président du Comité des Nominations. Il serait nommé membre du Comité des Rémunérations et resterait membre du Comité Durabilité, tandis que Federico J. González Tejera resterait membre du Comité des Rémunérations. Cathy Martin et Olivier Marchand ont été reconduits en tant qu’administrateurs représentant les salariés.

Si l’ensemble des renouvellements proposés est approuvé, le Conseil continuera de compter 12 membres. Hors administrateurs représentant les salariés, il comptera 40% de femmes et 60% d'administrateurs indépendants.

Dividende

Le Conseil d’Administration propose un dividende ordinaire de 1,74 euro par action, en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du résultat net ajusté. Ce dividende sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2026. Sous réserve de cette approbation, le détachement du dividende interviendra le 18 décembre 2026 et sa mise en paiement le 22 décembre 2026.

Perspectives

Conformément à la première phase de Shift & Grow 2030, centrée sur le rétablissement de la compétitivité, Sodexo confirme les perspectives pour l’exercice 2027 présentées lors de son Investor Update de juillet 2026 :

une croissance interne du chiffre d’affaires comprise entre +2% et +3% ;

une marge d’exploitation globalement en ligne avec les 3,4% atteints sur l’exercice 2026, reflet de la poursuite des investissements visant à renforcer les capacités et à restaurer la compétitivité.

À partir de l’exercice 2028 : phase d’accélération, avec des bénéfices progressifs issus de ces actions, soutenant l’amélioration de la croissance, de la rentabilité et des rendements.

Pour l’exercice 2030 , Sodexo prévoit d’atteindre :

une croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à +5%, dont une contribution du développement commercial net supérieure à +3% ;

une marge d’exploitation supérieure à 5%.

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Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui à 9h00, heure de Paris (8h00, heure de Londres), une conférence téléphonique en anglais consacrée aux résultats de l’exercice 2026.

Pour rejoindre la conférence :

depuis le Royaume-Uni / l'international: +44 (0) 121 281 8004

depuis la France : +33 (0) 1 70 91 87 04

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

Code d'accès: 07 26 13

Une retransmission audio en direct sera également disponible sur www.sodexo.com .

Le communiqué de presse, la présentation et la retransmission seront disponibles sur le site du Groupe www.sodexo.com , dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs – Résultats financiers ».

Calendrier financier

Assemblée Générale de l’exercice 2026 16 décembre 2026 Chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2027 7 janvier 2027 Résultats du 1 er semestre de l’exercice 2027 2 avril 2027 Chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2027 30 juin 2027 Résultats de l’exercice 2027 27 octobre 2027 Assemblée Générale de l’exercice 2027 17 décembre 2027

Ces dates sont indicatives et susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés Sodexo

• 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2026 • 43 pays • 443 000 collaborateurs au 31 août 2026 • 80 millions de consommateurs au quotidien • 1 er employeur privé français dans le monde • 8,3 milliards d'euros de capitalisation boursière

(au 22 octobre 2026)

Contacts Sodexo Analystes & Investisseurs Media Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

Rapport d'activité de l'exercice 2026

1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 23 963 24 074 -0,5% +2,5% Croissance interne +2,0% +3,3% Résultat d’exploitation 810 1 139 -28,9% -26,2% Marge d’exploitation 3,4% 4,7% -130 bps -130 bps Autres produits et charges opérationnels (290) (154) Résultat opérationnel 520 985 -47,2% -45,4% Résultat financier net (137) (88) Charge d’impôt (88) (198) Taux effectif d’impôt (1) 23,4% 22,2% Résultat net (2) – part du groupe 304 695 -56,3% -54,8% Bénéfice net par action (en euros) 2,09 4,76 Résultat net ajusté – part du groupe 508 785 -35,3% -32,7% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 3,48 5,37 -35,2%

(1) TEI calculé sur la base d’un résultat avant impôts, hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence, de 376 millions d’euros pour l’exercice 2026 et de 892 millions d’euros pour l’exercice 2025.

(2) La part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle s’élève à (1) millions d’euros pour l’exercice 2026 et 11 millions d’euros pour l’exercice 2025.

1.2 Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par géographie CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique du Nord 10 491 11 180 -1,0% +0,3% -5,5% -6,2% Europe 8 852 8 593 +2,1% +1,7% -0,7% +3,0% Reste du Monde 4 620 4 301 +9,7% -1,3% -0,9% +7,4% TOTAL 23 963 24 074 +2,0% +0,5% -3,0% -0,5%

Le chiffre d’affaires de l'exercice 2026 s’établit à 24,0 milliards d’euros, en baisse de -0,5% sur un an. Cette évolution intègre une croissance interne du chiffre d’affaires de +2,0%, une contribution nette positive des acquisitions et cessions de +0,5% et un effet de change négatif de -3,0%, principalement lié à la dépréciation du dollar américain.

La croissance interne du chiffre d’affaires est soutenue par des hausses de prix d’environ +2,4% et une croissance des volumes sur sites existants d’environ +0,6%, reflétant une activité soutenue sur les projets clients et les services additionnels, ainsi qu’une forte activité dans le sport et l’événementiel.

Ces éléments sont partiellement atténués par une contribution du développement net légèrement négative sur l’exercice, et par la reclassification d'un contrat en Entreprises & Administrations en Amérique du Nord. Suite à la renégociation et au renouvellement du contrat, le chiffre d’affaires est comptabilisé en net plutôt qu’en brut depuis le 1 er janvier 2026. Cette évolution réduit la croissance interne du Groupe d’environ 70 points de base sur l’exercice 2026 et devrait représenter un impact annualisé d’environ 100 points de base.

Par service, la croissance interne du chiffre d’affaires s’élève à +1,6% pour les services de restauration et à +2,9% pour les services de facilities management.

La croissance interne par zone géographique au cours de l’exercice 2026 se résume comme suit :

Amérique du Nord : croissance interne de -1,0%, principalement sous l’effet des pertes de contrats antérieures en Éducation et en Entreprises & Administrations et, dans une moindre mesure, de changements de périmètre sur certains contrats, auxquels s’ajoute l’effet de reclassification de contrat. Santé & Séniors poursuit sa forte croissance, porté par la montée en puissance de nouveaux contrats, tandis que Sodexo Live! bénéficie de niveaux d’activité élevés dans les stades, centres de congrès et salons d’aéroport, soutenus par une forte fréquentation et une consommation dynamique.

: croissance interne de -1,0%, principalement sous l’effet des pertes de contrats antérieures en Éducation et en Entreprises & Administrations et, dans une moindre mesure, de changements de périmètre sur certains contrats, auxquels s’ajoute l’effet de reclassification de contrat. Santé & Séniors poursuit sa forte croissance, porté par la montée en puissance de nouveaux contrats, tandis que Sodexo Live! bénéficie de niveaux d’activité élevés dans les stades, centres de congrès et salons d’aéroport, soutenus par une forte fréquentation et une consommation dynamique. Europe : croissance interne de +2,1%, soutenue par Santé & Séniors, tandis qu’Éducation et Entreprises & Administrations sont plus modérés, reflétant une contribution négative du développement net.

: croissance interne de +2,1%, soutenue par Santé & Séniors, tandis qu’Éducation et Entreprises & Administrations sont plus modérés, reflétant une contribution négative du développement net. Reste du monde : croissance interne de +9,7 %, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats et une solide dynamique sous-jacente, notamment en Inde, en Australie et au Brésil, reflétant à la fois de nouveaux contrats et une activité additionnelle sur les sites de clients existants.





Les tableaux ci-dessous présentent le détail de la croissance interne par segment au sein de chaque zone géographique.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 545 2 948 -9,7% Sodexo Live! 1 581 1 560 +7,3% Santé & Séniors 3 526 3 504 +6,5% Éducation 2 839 3 168 -5,1% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 10 491 11 180 -1,0%

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 4 790 4 746 +1,6% Sodexo Live! 710 707 +2,9% Santé & Séniors 2 154 1 987 +5,0% Éducation 1 198 1 153 -1,6% TOTAL EUROPE 8 852 8 593 +2,1%

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 4 007 3 708 +10,2% Sodexo Live! 58 54 +13,9% Santé & Séniors 368 352 +6,5% Éducation 187 187 +4,3% TOTAL RESTE DU MONDE 4 620 4 301 +9,7%

1.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2026 s’établit à 810 millions d’euros, en baisse de -28.9% sur un an. La marge d’exploitation diminue de 130 points de base pour s’établir à 3,4%. Cette baisse reflète les charges et provisions résultant de la revue des contrats et des actifs du Groupe, l'accélération des investissements destinés à renforcer les capacités commerciales et opérationnelles, ainsi que des facteurs opérationnels. Ces derniers comprennent des sous-performances dans certaines parties du portefeuille, ainsi qu’une base de comparaison plus exigeante au second semestre, la période correspondante de l’exercice précédent ayant bénéficié d’un élément favorable non récurrent relatif aux impôts indirects dans la zone Reste du monde.

Les facteurs opérationnels ont pesé sur la marge tout au long de l’exercice. L’impact de la revue des contrats et des actifs a été davantage concentré au premier semestre, tandis que celui de l’accélération des investissements a été plus marqué au second semestre.

Par zone géographique, la baisse de la marge d’exploitation est plus marquée en Amérique du Nord, où elle recule d’environ 180 points de base à 4,0%.

Cette évolution reflète une concentration plus importante d'enjeux d’exécution opérationnelle, l’accélération des investissements ainsi que l’impact de la revue des contrats et des actifs dans la région.

En Europe, la marge d’exploitation diminue d’environ 90 points de base, à 3,4%, principalement sous l’effet des charges et provisions résultant de la revue des contrats et des actifs.

Dans la zone Reste du monde, la marge d’exploitation diminue d’environ 90 points de base, à 4,0%. Sur l’ensemble de l’exercice, les charges et provisions liées à la revue ont contribué à cette baisse. Le recul plus marqué au second semestre reflète principalement une base de comparaison plus exigeante, la période correspondante de l’exercice précédent ayant bénéficié d’un élément favorable non récurrent relatif aux impôts indirects, ainsi que l’accélération des investissements de transformation, notamment le projet pilote de déploiement de l’ERP en Inde.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2026 VARIATION VARIATION (HORS EFFET

DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION EXERCICE 2026 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 416 -35,5% -31,6% 4,0% -180 bps -180 bps Europe 300 -18,3% -16,9% 3,4% -90 bps -90 bps Reste du Monde 184 -12,8% -12,3% 4,0% -90 bps -90 bps Frais de siège (90) +7,1% +7,1% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 810 -28,9% -26,2% 3,4% -130 bps -130 bps

1.4 Résultat net

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 Résultat d’exploitation 810 1 139 Impact net des changements de périmètre 46 3 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (216) (97) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (34) (35) Autres (86) (25) Autres produits et charges opérationnels (290) (154) Résultat opérationnel 520 985 Résultat financier net (137) (88) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 376 892 Charge d’impôt (88) (198) Résultat net - part du groupe 304 695 Résultat net ajusté - part du groupe 508 785

Les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à -290 millions d’euros sur l'exercice 2026, contre -154 millions d’euros sur l'exercice 2025. Cette évolution reflète principalement la hausse des coûts de restructuration et de rationalisation liés au programme de transformation du Groupe Shift & Grow 2030, notamment la simplification de l’organisation, les initiatives de transformation de l'organisation et la poursuite du développement de centres de services partagés dans plusieurs zones géographiques. Les autres produits et charges opérationnels comprennent également des éléments spécifiques liés à la rationalisation des actifs et de l’empreinte opérationnelle, ainsi que des éléments relatifs aux retraites résultant d’une évolution de la législation du travail en Inde et de la comptabilisation de coûts non récurrents liés à un régime de retraite multi-employeurs aux États-Unis. Ces charges sont en partie compensées par la plus-value de cession d’Active Global.

En conséquence, le résultat opérationnel s’établit à 520 millions d’euros, contre 985 millions d’euros pour l’exercice précédent, reflétant la baisse du résultat d’exploitation et l’évolution d’une année sur l’autre des autres produits et charges opérationnels.

Les charges financières nettes de l’exercice 2026 s'élèvent à -137 millions d’euros, en hausse par rapport aux -88 millions d’euros pour l’exercice précédent, principalement sous l’effet de l’impact en année pleine de l’émission obligataire en dollars américains réalisée en mai 2025, ainsi que de produits d’intérêts plus faibles et d’un niveau plus faible de gains non-récurrents par rapport à l’exercice précédent.

La charge d’impôt s’élève à -88 millions d’euros, correspondant à un taux d’imposition effectif de 23,4%, contre 22,2% sur l’exercice 2025. La hausse du taux effectif d’impôt sur un an reflète principalement la non-récurrence d’éléments favorables comptabilisés l’exercice précédent, notamment la réévaluation du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A. à la suite de la finalisation des procédures, ainsi que la reconnaissance en France de déficits fiscaux antérieurement non reconnus. Le taux effectif d’impôt de l’exercice 2026 demeure néanmoins inférieur au niveau attendu d’environ 26%, principalement en raison de la répartition géographique des résultats, notamment de la plus-value de cession d’Active Global à Singapour.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 304 millions d’euros, contre 695 millions d’euros sur l’exercice 2025. Le résultat net ajusté des autres produits et charges opérationnels nets d’impôt s'élève à 508 millions d’euros, contre 785 millions d’euros pour l’exercice 2025, soit une baisse de -32,7% à taux de change constants. La baisse de ces deux indicateurs reflète principalement le recul du résultat d’exploitation, affecté par des facteurs opérationnels, les charges et provisions résultant de la revue de certains contrats et actifs, ainsi que la hausse des investissements visant à renforcer les capacités du Groupe et à soutenir sa transformation. Le résultat net part du Groupe est également affecté par la hausse des autres charges opérationnelles, notamment les coûts de restructuration.

1.5 Flux de trésorerie

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 Autofinancement (1) 1 091 1 200 Variation du BFR 75 (69) Paiement de loyers IFRS 16 (183) (188) Investissements opérationnels nets (y compris les investissements clients) (604) (484) Liquidités générées par les opérations (2) 379 459 Acquisitions nettes (175) (93) Programme de rachat d’actions (32) (83) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (394) (388) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) 37 18 (Augmentation)/réduction de l’endettement net (185) (87)

(1) La différence avec l’autofinancement tel que présenté dans le tableau de flux de trésorerie consolidée (section 2.4) provient des paiements des investissements clients durant la période, présentés dans le tableau ci-dessus au sein des Investissements opérationnels nets, alors qu’ils sont inclus dans l’autofinancement dans le tableau des flux de trésorerie.

(2) Le Groupe ne considère pas que le traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s’assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes locatives comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l’endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).

Les liquidités générées par les opérations s’élèvent à 379 millions d’euros au cours de l'exercice, contre 459 millions d’euros sur l’exercice 2025.

L'autofinancement s’élève à 1,1 milliard d’euros, contre 1,2 milliard d’euros l’exercice précédent. Cette baisse reflète principalement le recul du résultat opérationnel et la hausse des intérêts payés, partiellement compensés par l’absence, sur l’exercice 2026, du paiement d’impôt exceptionnel lié au redressement fiscal de Sodexo S.A. décaissé lors de l’exercice précédent.

La variation du besoin en fonds de roulement génère une entrée de trésorerie de 75 millions d’euros, contre une sortie de 69 millions d’euros sur l’exercice 2025, soutenue par une bonne performance de recouvrement, ainsi que des effets favorables de calendrier et d'éléments ponctuels.

Les investissements nets, y compris les investissements clients, s’élèvent à 604 millions d’euros, soit 2,5% du chiffre d’affaires, contre 484 millions d’euros, soit 2,0% du chiffre d’affaires, sur l’exercice 2025. Cette hausse reflète principalement les investissements clients liés aux renouvellements et aux gains de nouveaux contrats.

Les acquisitions nettes de cessions représentent une sortie de trésorerie de 175 millions d’euros, reflétant principalement l’acquisition de Grupo Mediterránea et plusieurs acquisitions ciblées de plus petite taille en Europe, partiellement compensées par le produit de la cession d’Active Global.

Le dividende au titre de l’exercice 2025 versé au cours de l’exercice s’élève à 394 millions d’euros, contre 388 millions d’euros l’exercice précédent, correspondant à un taux de distribution de 50% du résultat net ajusté de l’exercice 2025.

Après prise en compte des autres variations, notamment des effets de change, la dette nette consolidée augmente de 185 millions d’euros sur l’exercice.

1.6 Bilan synthétique au 31 ‌août 2026

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2026 AU 31 AOÛT 2025 (en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2026 AU 31 AOÛT 2025 Actif non courant 8 999 8 524 Capitaux propres 3 766 3 786 Actif courant hors trésorerie 4 369 4 234 Participation ne donnant pas le contrôle 8 13 Passif non courant 4 509 5 212 Trésorerie et équivalents 1 131 2 091 Passif courant 6 216 5 838 TOTAL ACTIF 14 499 14 849 TOTAL PASSIF 14 499 14 849

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2026 AU 31 AOÛT 2025 Endettement brut 4 003 4 777 Endettement net 2 872 2 687 Taux d’endettement net 76% 71% Ratio d’endettement net/EBITDA 2,4x 1,8x

Au 31 août 2026, l'endettement net s’élève à 2,9 milliards d’euros, contre 2,7 milliards d’euros l'an passé, sous l’effet de la baisse des liquidités générées par les opérations, des acquisitions nettes de cessions et du dividende versé.

Le ratio dette nette / EBITDA s’établit à 2,4x, contre 1,8x au 31 août 2025. Cette hausse reflète à la fois l’augmentation de la dette nette et la baisse de l’EBITDA, notamment sous l’effet des charges et provisions liées à la revue des contrats et des actifs, ainsi que de l’accélération des investissements de transformation. Le ratio d’endettement augmente de 5 points à 76%.

Au cours de l’exercice 2026, le Groupe a remboursé à échéance le solde de l’emprunt obligataire de 328 millions de dollars en avril ainsi qu’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros en juin, en utilisant les liquidités disponibles.

Au 31 août 2026, la dette brute publiée s’élève à 4 milliards d’euros et la trésorerie opérationnelle à 1,1 milliard d’euros. Les lignes de crédit non utilisées s’élèvent à 1,75 milliard d’euros, avec une maturité de cinq ans.

Le 26 août 2026, Sodexo a réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire en euros en deux tranches de 1,1 milliard d’euros, comprenant 600 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en 2032 et 500 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en 2036. Le règlement-livraison est intervenu le 2 septembre 2026 et n’est donc pas reflété dans le bilan au 31 août 2026.

Sur une base pro forma, en tenant compte du règlement-livraison de cette émission, 61% de la dette brute du Groupe est libellée en euros, 32% en dollars américains et 7% en livres sterling. Le coût moyen de la dette s’établit à 3,1%, la maturité moyenne à 4,2 ans, 95% de la dette est à taux fixe et l’endettement reste intégralement sans covenant. L’émission renforce le profil de liquidité du Groupe et contribuera notamment au remboursement à venir des 800 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en avril 2027.

1.7 Bénéfice par action

Sur la base d’un nombre moyen d’actions de 145 700 133, contre 146 014 551 sur l’exercice 2025, le bénéfice par action (BPA) s’élève à 2,09 euros, contre 4,76 euros l'exercice précédent. Le BPA ajusté s’établit à 3,48 euros contre 5,37 euros l’année précédente.

1.8 Dividende proposé

Le Conseil d’Administration propose un dividende ordinaire de 1,74 euros, en ligne avec la politique du Groupe de 50% du résultat net ajusté.

1.9 Effet de change

Les fluctuations des taux de change ne génèrent pas de risque opérationnel, chaque filiale facturant ses revenus et engageant ses dépenses dans la même devise.

1 EUR = TAUX MOYEN

2026 TAUX MOYEN

2025 TAUX MOYEN

2026 VS . 2025 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2026 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2025 TAUX DE CLÔTURE

31/08/2026 VS . 31/08/2025 Dollar américain 1,164 1,100 -5,5% 1,160 1,166 +0,5% Livre sterling 0,869 0,842 -3,1% 0,856 0,867 +1,2% Real brésilien 6,085 6,295 +3,5% 5,997 6,325 +5,5%

Pour l’exercice 2026, le chiffre d’affaires est affecté par un effet de change négatif de -3,0%, principalement lié à la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro depuis le début de l’exercice.

À la clôture de l’exercice 2026, le Groupe est présent dans 43 pays. La part du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation libellés dans les principales devises se présente comme suit :

(EXERCICE 2026) % DU CHIFFRE D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar américain 42% 56% Euro 24% 1% Livre sterling 9% 10% Real brésilien 4% 6%

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

1.10 Perspective

Conformément à la première phase de Shift & Grow 2030, centrée sur le rétablissement de la compétitivité, Sodexo confirme les perspectives pour l’exercice 2027 annoncées lors de son Investor Update de juillet 2026 :

une croissance interne du chiffre d’affaires entre +2% et +3% ;

une marge d’exploitation globalement en ligne avec les 3,4% atteints sur l’exercice 2026, reflet de la poursuite des investissements visant à renforcer les capacités et à restaurer la compétitivité.

À partir de l’exercice 2028: phase d'accélération, avec bénéfices progressifs de ces actions, soutenant l’amélioration de la croissance, de la rentabilité et des rendements.

Pour l’exercice 2030, Sodexo prévoit d’atteindre :

une croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à +5%, dont une contribution du développement commercial net supérieure à +3% ;

une marge d’exploitation supérieure à 5%.





1.11 Événements postérieurs à la clôture

Le 2 septembre 2026, le Groupe a procédé au règlement-livraison de l’émission obligataire de 1,1 milliard d’euros annoncée le 26 août 2026. Cette émission comprend 600 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en 2032 et 500 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en 2036.

Le Groupe a acquis fin septembre 2026 Menü 2000, un acteur indépendant de premier plan de la restauration d'entreprise exploitant environ 250 restaurants d'entreprise en Allemagne, ainsi qu'Olive Catering, l'un des principaux acteurs indépendants de la restauration collective au Royaume-Uni.

Le 28 septembre 2026, le Conseil d'Administration a annoncé son intention de nommer Nathalie Bellon-Szabo Présidente non exécutive, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administratrice lors de l'Assemblée Générale du 16 décembre 2026. Elle succéderait alors à Sophie Bellon, qui préside le Conseil d'Administration depuis 2016.

1.12 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios financiers

Veuillez vous reporter à la section 2.6.

Liquidités générées par les opérations

Veuillez vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Endettement net

L’endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté correspond au résultat net ajusté des éléments significatifs, inhabituels ou peu fréquents. Il s’agit ainsi du résultat net part du Groupe, hors autres produits et charges, ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans le résultat financier net et, le cas échéant, dans l’impôt sur les résultats.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d’actions.

Marge d'exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation, divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2026 au taux de l’exercice 2025 à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Comptes consolidés de l'exercice 2026 clos au 31 août 2026

Les notes annexes aux présents états financiers consolidés seront publiées prochainement dans le Document d’enregistrement universel.

2.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) NOTES EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 Chiffre d’affaires 4.1 23 963 24 074 Coût des ventes 4.2 (21 422) (21 241) Marge brute 2 541 2 833 Charges administratives et commerciales 4.2 (1 738) (1 699) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 8 7 5 Résultat d’exploitation 4.1 810 1 139 Autres produits opérationnels 4.2 46 21 Autres charges opérationnelles 4.2 (336) (175) Résultat opérationnel 520 985 Produits financiers 12.1 53 90 Charges financières 12.1 (190) (178) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 8 8 7 Résultat avant impôt 391 904 Impôt sur les résultats 9.2 (88) (198) Résultat net 303 706 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1) 11 PART REVENANT AU GROUPE 304 695 Résultat net - Part du Groupe par action (en euros) 11.2 2,09 4,76 Résultat net - Part du Groupe dilué par action (en euros) 11.2 2,07 4,71

2.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) NOTES EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 RÉSULTAT NET 303 706 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 101 (230) Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture 12.5 et 11.1 — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat 12.5 et 11.1 — — Écarts de conversion 11.1 101 (218) Écarts de conversion transférés en résultat 11.1 — (12) Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 11.1 — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts 11.1 et 8 — — Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (21) — Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 5.1 et 11.1 17 2 Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global 12.3 et 11.1 (46) — Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 11.1 8 (2) TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS 80 (230) RÉSULTAT GLOBAL 383 476 Dont : Part revenant au Groupe 384 466 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1) 10

2.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) NOTES AU 31 AOÛT 2026 AU 31 AOÛT 2025 Écarts d’acquisition 6.1 5 691 5 404 Autres immobilisations incorporelles 6.2 500 507 Immobilisations corporelles 6.3 599 571 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 7.2 583 616 Investissements clients 4.4 880 698 Participations dans les entreprises mises en équivalence 8 68 71 Actifs financiers non courants 12.3 et 12.5 351 383 Autres actifs non courants 141 120 Impôts différés actifs 9.3 186 154 ACTIFS NON COURANTS 8 999 8 524 Actifs financiers courants 12.3 et 12.5 21 45 Stocks 329 304 Créances d’impôt sur les résultats 142 130 Clients et autres actifs d'exploitation courants 4.3 3 877 3 755 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12.2 1 131 2 091 Actifs détenus en vue de la vente — — ACTIFS COURANTS 5 500 6 325 TOTAL DE L’ACTIF 14 499 14 849

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) NOTES AU 31 AOÛT 2026 AU 31 AOÛT 2025 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 2 928 2 948 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 3 766 3 786 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 8 13 CAPITAUX PROPRES 11.1 3 774 3 799 Emprunts et dettes financières non courants 12.4 et 12.5 3 181 3 962 Dettes locatives non courantes 7.1 493 509 Avantages du personnel 5.1 258 259 Autres passifs non courants 4.3 276 256 Provisions non courantes 10.1 190 95 Impôts différés passifs 9.3 111 131 PASSIFS NON COURANTS 4 509 5 212 Découverts bancaires 12.2 — 1 Emprunts et dettes financières courants 12.4 et 12.5 823 819 Dettes locatives courantes 7.1 156 155 Dettes d’impôt sur les résultats 127 135 Provisions courantes 10.1 172 58 Fournisseurs et autres dettes 4.3 4 938 4 670 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente — — PASSIFS COURANTS 6 216 5 838 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 14 499 14 849

2.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) NOTES EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 Résultat opérationnel 520 985 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1) 525 490 Paiement des investissements clients durant la période 4.4 (259) (167) Étalement des investissements clients sur la période 4.4 137 131 Provisions 185 (16) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions (33) (10) Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 23 28 Dividendes provenant des entreprises mises en équivalence 8 19 10 Intérêts payés (157) (116) Intérêts reçus 42 72 Intérêts payés relatifs aux dettes locatives 7.1 (23) (26) Impôts payés (147) (348) Autofinancement 832 1 033 Variation des stocks (17) 9 Variation des clients et autres actifs d'exploitation courants (43) (249) Variation des fournisseurs et autres dettes 135 171 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 75 (69) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 907 964 Acquisitions d’immobilisations (364) (333) Cessions d’immobilisations 19 16 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence 19 20 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise 3 (188) (104) Cessions de filiales, nettes de la trésorerie cédée 3 82 11 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (432) (390) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. 11.1 (394) (388) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (2) (14) Achats d’actions propres 11.1 (32) (83) Cessions d'actions propres 11.1 — (4) Variation des participations ne donnant pas le contrôle — — Émissions d’emprunts et dettes financières 12.4 1 286 1 838 Remboursements d’emprunts et dettes financières 12.4 (2 138) (1 691) Remboursements des dettes locatives 7.1 (183) (188) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (1 463) (530) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES 29 (88) VARIATION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (959) (44) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 2 090 2 134 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 12.2 1 131 2 090

(1) Dont amortissements et dépréciations des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 203 millions d'euros comptabilisés sur l'exercice 2026 en application de la norme IFRS 16 (197 millions d'euros sur l'exercice 2025).

2.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros) NOMBRE D’ACTIONS CAPITAL PRIMES D’ÉMISSION RÉSERVES

ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 11.1 11.1 CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2025 147 454 887 590 248 3 575 (628) 3 786 13 3 799 Résultat net 304 304 (1) 303 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) (21) 101 80 — 80 Résultat global 283 101 384 (1) 383 Dividendes versés (394) (394) (2) (396) Actions propres (32) (32) (32) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 28 28 28 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle — — — — Autres variations (6) (6) (2) (8) CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2026 147 454 887 590 248 3 454 (527) 3 766 8 3 774

(en millions d’euros) NOMBRE D’ACTIONS CAPITAL PRIMES D’ÉMISSION RÉSERVES

ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 11.1 11.1 CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2024 147 454 887 590 248 3 342 (399) 3 782 16 3 798 Résultat net 695 695 11 706 Autres éléments du résultat global

(nets d'impôts) — (229) (229) (1) (230) Résultat global 695 (229) 466 10 476 Dividendes versés (388) (388) (8) (396) Actions propres (87) (87) (87) Paiements fondés sur les actions (nets d'impôts) 33 33 33 Variation de pourcentage d'intérêt sans perte ou gain de contrôle — — — — Autres variations (20) (20) (5) (25) CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2025 147 454 887 590 248 3 575 (628) 3 786 13 3 799

2.6 Ratios financiers

EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 Taux d’endettement net Dettes financières (A) – Trésorerie opérationnelle (B) 76,1% 70,7% Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net Dettes financières (A) – Trésorerie opérationnelle (B) 2,4 1,8 EBITDA ajusté (résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (C) Capacité de remboursement des emprunts Dettes financières 3,7 années 4 années Autofinancement (1) Indépendance financière Dettes financières non courantes 84,2% 104,2% Capitaux propres et intérêts minoritaires Rendement des capitaux propres Part du Groupe dans le résultat net 8,8% 22,5% Part du Groupe dans les capitaux propres hors résultat ROCE (rentabilité des capitaux employés) Résultat d’exploitation après impôt 9,2% 13,5% Capitaux employés moyens Couverture des charges d’intérêts Résultat opérationnel 5,0 15,1 Coût de l’endettement net

(1) Autofinancement tel que défini dans le rapport d'activité de l'exercice dans la note 3.3 (chapitre 3 du DEU) pour l'exercice 2026 et l'exercice 2025.

Les ratios financiers sont calculés à partir des principaux agrégats suivants :

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 (A) Dettes financières (1)





Emprunts et dettes financières non courants 3 181 3 962 + Emprunts et dettes financières courants 823 819 - Instruments financiers dérivés à l’actif (1) (4) DETTES FINANCIÈRES 4 003 4 777 (B) Trésorerie opérationnelle



Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 131 2 091 - Découverts bancaires — (1) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 1 131 2 090 (C) EBITDA ajusté







Résultat d’exploitation 810 1 139 + Dépréciations et amortissements 455 454 + Étalement des amortissements clients 137 131 - Loyers payés (206) (214) EBITDA AJUSTÉ (RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) 1 196 1 510 (D) Résultat d’exploitation après impôt



Résultat d’exploitation 810 1 139 Taux effectif d’impôt ajusté (3) 26,2% 25,0% RÉSULTAT D’EXPLOITATION APRÈS IMPÔT 598 854 (E) Capitaux employés moyens (2)















Immobilisations corporelles 585 562 + Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 600 645 + Dettes locatives (657) (696) + Écarts d’acquisition 5 548 5 484 + Autres immobilisations incorporelles 504 472 + Investissements clients 789 705 + Besoin en fonds de roulement hors actifs financiers (877) (860) + Impact des activités détenues en vue de la vente — 10 CAPITAUX EMPLOYÉS MOYENS 6 492 6 320

(1) Le Groupe considère que le traitement comptable introduit par IFRS 16 ne modifie pas la nature opérationnelle de ses contrats de location. En conséquence, pour que les indicateurs de performance du Groupe continuent de refléter au mieux sa performance opérationnelle, le Groupe considère les remboursements des dettes locatives comme des éléments opérationnels impactant les liquidités générées par les opérations, qui intègrent ainsi l’ensemble des paiements locatifs indépendamment de leur nature fixe ou variable. Corrélativement, les dettes locatives sont exclues des dettes financières.

(2) Moyenne des capitaux employés du début et de fin de période.

(3) Le calcul du taux effectif d’impôt ajusté se présente comme suit :

(en millions d’euros) EXERCICE 2026 EXERCICE 2025 RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX APPARENT 376 (88) 23,4% 892 (198) 22,2% Ajustements : Coûts de restructuration 216 (55) 97 (25) Pertes de valeur et amortissement des immobilisations incorporelles relatives aux relations clientèle et aux marques acquises 67 (17) 35 (9) Reconnaissance d’impôts différés (16) Autres 7 (14) 22 (14) AJUSTÉ 666 (174) 26,2% 1 046 (261) 25,0%

Pièce jointe