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Sodexo relève son objectif de croissance, le T3 dépasse les attentes
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 07:39

Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi réviser à la hausse son objectif de croissance interne pour l'année 2026, le groupe français de services de restauration citant une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

Sodexo s'attend désormais à une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 1,2% et 1,5%, contre 0,5% et 1% précédemment, et une marge d'exploitation entre 3,2% et 3,4%.

En octobre 2025, Sodexo avait annoncé viser une croissance annuelle comprise entre 1,5% et 2,5%, avant d'abaisser cet objectif en avril, invoquant alors la faiblesse de la dynamique commerciale, des volumes inférieurs aux prévisions et un environnement externe "incertain", pour le ramener à une fourchette comprise entre 0,5% et 1%.

Le chiffre d'affaires trimestriel a affiché une croissance interne de 2% pour atteindre 6,17 milliards d'euros, dépassant les 6,04 milliards attendus par les analystes dans un consensus compilé par l'entreprise, porté notamment par le marché nord-américain.

"Alors que nous abordions ce trimestre avec prudence dans un environnement incertain, nous sommes parvenus à limiter certains risques en saisissant des opportunités dans nos différentes activités, en particulier chez Sodexo Live! en Amérique du Nord", a déclaré le directeur général Thierry Delaporte dans un communiqué.

Sodexo Live! a bénéficié d'un niveau d'activité élevé dans les stades, les centres de conférence et les salons d'aéroport, porté par une fréquentation élevée, selon le communiqué, ce qui a compensé des pertes de contrats antérieures dans son segment "Éducation" et un effet de change négatif de 2,5%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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