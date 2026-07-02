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Bouygues Construction rachète l'américain Vannoy
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 08:28

Bouygues Construction a finalisé l'acquisition de Vannoy Construction, une entreprise dont les revenus 2025 ont atteint l'équivalent de 873 MEUR. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de Bouygues Construction.

Bouygues Construction grossit aux Etats-Unis. Le groupe a signé l'acquisition de Vannoy Construction, une entreprise générale de construction majeure dans le sud-est des Etats-Unis.

Vannoy Construction a enregistré un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros en 2025 (1,007 milliard de dollars) et opère principalement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'industrie et de la distribution. L'entreprise dispose d'un carnet de commandes solide, souligne l'acquéreur. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement international de Bouygues Construction, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros en 2025.

Présent déjà dans plusieurs Etats américains, la division construction du groupe français consolide ainsi sa position dans le sud-est des Etats-Unis, une région caractérisée par une forte croissance démographique et économique. Cette opération ouvre également la voie à des synergies avec d'autres entités du groupe, telles qu'Equans et Colas, déjà présentes sur ce territoire.

Fondée en 1952, Vannoy Construction compte sept implantations en Caroline du Nord, Caroline du Sud et Virginie.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

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