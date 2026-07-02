Abivax lève finalement 920 MUSD après une opération rondement menée

Surfant sur les résultats positifs de la phase III de son candidat-médicament obefazimod dans la rectocolite hémorragique, la biotech française a montée une opération de financement très bien accueillie aux Etats-Unis. L'option de surallocation, intégralement souscrite, permet de porter la levée de fonds à 920 millions de dollars.

Abivax a mené tambour battant sa levée de fonds aux Etats-Unis, via sa ligne d'ADS. L'option de surallocation a été intégralement souscrite, signe d'un gris appétit des investisseurs.

Au total, l'offre porte sur 7 360 000 ADS. Elle représente un produit brut d'environ 920 millions de dollars (807,4 millions d'euros) et un produit net estimé à 874,1 millions de dollars (767,1 millions d'euros), après déduction des commissions de garantie et des frais liés à l'opération.

La biotech prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses liées à la commercialisation potentielle de son principal candidat médicament, obefazimod, aux Etats-Unis, mais aussi pour poursuivre les programmes de recherche et de développement clinique, principalement dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Enfin, le solde sera utilisé, le cas échéant, pour couvrir les besoins en fonds de roulement et les besoins généraux.

125 USD par ADS

Le prix de souscription des ADS supplémentaires est fixé à 125 USD par ADS, soit 109,71 EUR par action ordinaire. Ce prix correspond à la moyenne pondérée des cours des actions Abivax sur Euronext Paris lors des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'offre (du 26 au 30 juin 2026), majorée d'une prime de 2,39%.

Les ADS d'Abivax sont négociées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ABVX". Les actions ordinaires sont cotées sur Euronext Paris sous le même symbole.