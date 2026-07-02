 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 08:39

(Actualisé avec Abivax, Bouygues, TotalEnergies, précisions sur la tech)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE LA TECH - Les contrôles chinois à l'exportation, la forte dépendance de l'Europe à l'égard des technologies américaines et la faiblesse structurelle de l'industrie européenne des semi-conducteurs laissent entrevoir un "avenir sombre" pour le secteur européen des puces, selon un rapport rédigé par l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et le groupe de réflexion français Institut Montaigne, publié jeudi. Le fournisseur d'équipements de fabrication de puces ASML ASML.AS , première capitalisation en Europe, est particulièrement exposé à un tel risque.

Le secteur des puces en Europe pourrait par ailleurs être sous pression ce jeudi dans le sillage de la chute de plusieurs valeurs tech en Asie comme SK Hynix 000660.KS et Samsung

005930.KS , les investisseurs se détournant des fabricants de puces électroniques après un trimestre exceptionnel.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Le groupe pétrolier et gazier a annoncé jeudi la cession à INPEX 1605.T de sa participation de 85% dans le bloc 2E au large de la Malaisie, pour un montant de 350 millions de dollars.

* SODEXO EXHO.PA a annoncé jeudi réviser à la hausse son objectif de croissance interne pour l'année 2026, le groupe français de services de restauration citant une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

* ARGAN ARGAN.PA a relevé mercredi d'au moins un million d'euros son objectif annuel de revenu locatif, la foncière française citant les réalisations du premier semestre, l'effet année pleine des livraisons de 2025 et la révision des loyers au 1er janvier 2026.

* ALSTOM ALSO.PA - Le constructeur de trains a annoncé jeudi avoir reçu une commande de locomotives d'environ 800 millions d'euros dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale.

* ABIVAX ABVX.PA a annoncé avoir émis 7,36 millions d'ADS pour un produit net d'environ 874,1 millions d'euros.

* BOUYGUES BOUY.PA - Bouygues Construction, filiale du groupe de BTP, de télévision et de téléphonie, a annoncé jeudi avoir acquis Vannoy Construction aux Etats-Unis, pour un montant non dévoilé.

* UBISOFT UBIP.PA - La société française de jeux vidéo a annoncé mercredi avoir recruté Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games AMZN.O , pour diriger sa "Creative House 2", la division chargée de la gestion des jeux de la franchise Tom Clancy, tels que "Splinter Cell" et "The Division".

* UBS UBSG.S - La Banque nationale suisse (BNS) a déclaré jeudi que les banques suisses étaient bonne position pour faire face aux défis macroéconomiques et financiers actuels, et elle a noté qu'UBS semblait bien capitalisée alors que l'établissement bancaire est confronté à des exigences de fonds propres plus strictes.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé mercredi son intention de regrouper ses activités américaines liées au glyphosate au sein de sa filiale Ruveon, au lendemain d'une demande adressée à Washington visant à imposer des droits de douane sur les importations chinoises de ce produit chimique utilisé dans son herbicide Roundup.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABIVAX
125,3000 EUR Euronext Paris +6,64%
ALSTOM
15,5150 EUR Euronext Paris +2,54%
AMAZON.COM
241,7000 USD NASDAQ +1,41%
ARGAN
60,9000 EUR Euronext Paris +0,33%
ASML HLDG
1 604,6000 EUR Euronext Amsterdam -2,25%
BAYER
49,920 EUR XETRA +1,88%
BOUYGUES
47,7200 EUR Euronext Paris +0,27%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX -1,68%
INPEX
16,855 EUR Tradegate 0,00%
INPEX
19,7600 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
70,45 USD Ice Europ -1,04%
Pétrole WTI
67,48 USD Ice Europ -0,82%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SODEXO
52,7500 EUR Euronext Paris +5,88%
TOTALENERGIES
66,1900 EUR Euronext Paris +0,41%
UBISOFT
5,4100 EUR Euronext Paris -0,73%
UBS GROUP
40,370 CHF Swiss EBS Stocks +0,27%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Sodexo: des ventes au troisième trimestre légèrement en hausse
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.07.2026 09:09 

    Le groupe de restauration collective et de services Sodexo affiche un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre de son exercice décalé et revoit à la hausse son objectif de croissance interne, selon un communiqué diffusé jeudi. Le groupe a réalisé ... Lire la suite

  • Le logo d'Abivax sur un écran de smartphone. (Crédit: / Adobe Stock)
    Abivax lève finalement 920 MUSD après une opération rondement menée
    information fournie par Zonebourse 02.07.2026 08:42 

    Surfant sur les résultats positifs de la phase III de son candidat-médicament obefazimod dans la rectocolite hémorragique, la biotech française a montée une opération de financement très bien accueillie aux Etats-Unis. L'option de surallocation, intégralement souscrite, ... Lire la suite

  • bouygues (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Bouygues Construction rachète l'américain Vannoy
    information fournie par Zonebourse 02.07.2026 08:28 

    Bouygues Construction a finalisé l'acquisition de Vannoy Construction, une entreprise dont les revenus 2025 ont atteint l'équivalent de 873 MEUR. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de Bouygues Construction. Bouygues Construction ... Lire la suite

  • IMERYS : La tendance baissière peut reprendre
    IMERYS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.07.2026 07:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
37,94 +1,17%
Pétrole Brent
70,56 -0,88%
CAC 40
8 376,2 +0,47%
ABIVAX
124,8 +6,21%
TOTALENERGIES
66,25 +0,50%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank