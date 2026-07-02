Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Abivax, Bouygues, TotalEnergies, précisions sur la tech)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE LA TECH - Les contrôles chinois à l'exportation, la forte dépendance de l'Europe à l'égard des technologies américaines et la faiblesse structurelle de l'industrie européenne des semi-conducteurs laissent entrevoir un "avenir sombre" pour le secteur européen des puces, selon un rapport rédigé par l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et le groupe de réflexion français Institut Montaigne, publié jeudi. Le fournisseur d'équipements de fabrication de puces ASML ASML.AS , première capitalisation en Europe, est particulièrement exposé à un tel risque.

Le secteur des puces en Europe pourrait par ailleurs être sous pression ce jeudi dans le sillage de la chute de plusieurs valeurs tech en Asie comme SK Hynix 000660.KS et Samsung

005930.KS , les investisseurs se détournant des fabricants de puces électroniques après un trimestre exceptionnel.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Le groupe pétrolier et gazier a annoncé jeudi la cession à INPEX 1605.T de sa participation de 85% dans le bloc 2E au large de la Malaisie, pour un montant de 350 millions de dollars.

* SODEXO EXHO.PA a annoncé jeudi réviser à la hausse son objectif de croissance interne pour l'année 2026, le groupe français de services de restauration citant une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

* ARGAN ARGAN.PA a relevé mercredi d'au moins un million d'euros son objectif annuel de revenu locatif, la foncière française citant les réalisations du premier semestre, l'effet année pleine des livraisons de 2025 et la révision des loyers au 1er janvier 2026.

* ALSTOM ALSO.PA - Le constructeur de trains a annoncé jeudi avoir reçu une commande de locomotives d'environ 800 millions d'euros dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale.

* ABIVAX ABVX.PA a annoncé avoir émis 7,36 millions d'ADS pour un produit net d'environ 874,1 millions d'euros.

* BOUYGUES BOUY.PA - Bouygues Construction, filiale du groupe de BTP, de télévision et de téléphonie, a annoncé jeudi avoir acquis Vannoy Construction aux Etats-Unis, pour un montant non dévoilé.

* UBISOFT UBIP.PA - La société française de jeux vidéo a annoncé mercredi avoir recruté Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games AMZN.O , pour diriger sa "Creative House 2", la division chargée de la gestion des jeux de la franchise Tom Clancy, tels que "Splinter Cell" et "The Division".

* UBS UBSG.S - La Banque nationale suisse (BNS) a déclaré jeudi que les banques suisses étaient bonne position pour faire face aux défis macroéconomiques et financiers actuels, et elle a noté qu'UBS semblait bien capitalisée alors que l'établissement bancaire est confronté à des exigences de fonds propres plus strictes.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé mercredi son intention de regrouper ses activités américaines liées au glyphosate au sein de sa filiale Ruveon, au lendemain d'une demande adressée à Washington visant à imposer des droits de douane sur les importations chinoises de ce produit chimique utilisé dans son herbicide Roundup.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)