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Sodexo: des ventes au troisième trimestre légèrement en hausse
information fournie par Boursorama avec AFP 02/07/2026 à 09:09

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo affiche un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre de son exercice décalé et revoit à la hausse son objectif de croissance interne, selon un communiqué diffusé jeudi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe a réalisé de mars à mai des ventes de 6,17 milliards d'euros, en hausse de 0,9% par rapport à l'exercice précédent, légèrement supérieures aux attentes des analystes sondés par Bloomberg, qui prévoyaient un chiffre d'affaires de 6,018 milliards d'euros.

Hors effet de change et hors acquisition, la croissance interne, indicateur retenu par le groupe pour ses objectifs, ressort à 2% ce trimestre.

Sodexo annonce revoir l'objectif de sa croissance interne pour l'exercice en cours, désormais attendue entre 1,2% et 1,5%, au lieu de 0,5% à 1% précédemment.

Le groupe maintien son objectif de marge d'exploitation entre 3,2% et 3,4%.

"La croissance interne du troisième trimestre est supérieure aux attentes", souligne le directeur général de Sodexo Thierry Delaporte, cité dans le communiqué. "Nous poursuivons avec un fort sens de l'urgence la mise en œuvre de notre plan d'action afin de renouer avec la croissance."

Le groupe va détailler sa feuille de route et ses "ambitions à moyen terme" le 16 juillet.

Par zones géographiques, les ventes ont une croissance interne en léger recul à 2,7 milliards d'euros en Amérique du nord affectées "par des pertes de contrats antérieures en Éducation". Santé et Séniors "continue de délivrer une croissance solide, soutenue par le gain de nouveaux contrats", selon le communiqué et Sodexo Live! "bénéficie d’un niveau d’activité élevé dans les stades, les centres de conférence et les salons d’aéroport, porté par une fréquentation élevée et un ticket moyen en hausse".

En Europe, la croissance interne est de 0,6% à 2,26 milliards d'euros avec "un niveau d'activité toujours modéré en Éducation", une base de comparaison "exigeante" pour Sodexo Live ! (évènements professionnels et privés) et des ventes "solides" en Santé et Séniors.

La croissance interne du reste du monde progresse de 10,6% à 1,19 milliards d'euros, portée par "la montée en puissance de nouveaux contrats".

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