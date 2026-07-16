Sodexo présente son plan d’accélération de la croissance à horizon 2030

Issy-les-Moulineaux, le 16 juillet 2026

Sodexo organise ce jour à Paris un Investor Update , au cours duquel Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, et des membres de l’équipe de direction, présenteront Shift & Grow 2030, la feuille de route de l’entreprise visant à accélérer la croissance et rétablir la compétitivité, ainsi que les ambitions financières du Groupe à moyen terme .





Informations clés

Shift & Grow 2030 , un plan d’exécution clair pour accélérer la croissance et rétablir la compétitivité

, un plan d’exécution clair pour et Une ambition d’atteindre une croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à +5% et une marge d’exploitation supérieure à 5% d’ici l’exercice 2030.

et Une approche axée sur le client, soutenue par des choix précis par zone géographique, segment de clientèle et type de service, avec l’Amérique du Nord comme principale priorité de croissance.

par zone géographique, segment de clientèle et type de service, avec l’Amérique du Nord comme principale priorité de croissance. Un programme d'investissement significatif visant à renforcer les capacités commerciales, simplifier le modèle opérationnel et tirer parti de la technologie pour soutenir les ambitions de croissance et de marge.

visant à renforcer les capacités commerciales, simplifier le modèle opérationnel et tirer parti de la technologie pour soutenir les ambitions de croissance et de marge. Une feuille de route en 2 temps , avec les exercices 2026 et 2027 orientés sur le rétablissement de la compétitivité, puis à partir de l’exercice 2028 une accélération de la croissance, un renforcement des marges et une amélioration du retour sur investissement.

, avec les exercices 2026 et 2027 orientés sur le rétablissement de la compétitivité, puis à partir de l’exercice 2028 une accélération de la croissance, un renforcement des marges et une amélioration du retour sur investissement. Des premiers signes de progrès déjà visibles , notamment l’attribution récente d’un important contrat mondial de restauration.

Plus de détails dans le communiqué de presse spécifique diffusé ce jour et disponible sur sodexo.com







Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo :



"Sodexo dispose d’atouts considérables : des positions de premier plan dans les services de restauration et de facilities management, une présence mondiale, une culture du service reconnue et une mission profondément ancrée, au service de ses clients, de ses collaborateurs et de la société.

Avec Shift & Grow 2030, Sodexo renoue avec les valeurs et les principes opérationnels qui l’ont toujours défini : la proximité avec les clients, la discipline opérationnelle, la responsabilisation et l’esprit entrepreneurial. En les mettant en œuvre de manière systématique, nous entendons rétablir notre compétitivité et révéler tout le potentiel de l’entreprise.

Notre ambition est claire. D’ici 2030, nous voulons que Sodexo soit pleinement de retour dans la course et rivalise avec les meilleurs acteurs du secteur, capable d’allier une croissance durable, une amélioration continue de la rentabilité tout en renforçant sa position de partenaire de choix pour ses clients. Le travail est en cours et nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre ces objectifs."



Un plan d’accélération de la croissance articulé autour de trois piliers

Organisé en trois piliers, ce plan vise à combler les écarts d’exécution qui ont freiné la performance du Groupe :

Reconstruire le moteur de la croissance en renforçant la proximité avec les clients, la gestion proactive des comptes clients et du développement commercial, la compétitivité prix et une approche dédiée aux grands comptes qui s’appuie sur le positionnement distinctif de Sodexo dans les services de restauration et de facilities management.

en renforçant la proximité avec les clients, la gestion proactive des comptes clients et du développement commercial, la compétitivité prix et une approche dédiée aux grands comptes qui s’appuie sur le positionnement distinctif de Sodexo dans les services de restauration et de facilities management. Simplifier et standardiser le modèle opérationnel afin de de gagner en efficacité, en cohérence et en capacité de déploiement, au travers de l’excellence opérationnelle, de la simplification de l’organisation et de la montée en puissance des achats.

afin de de gagner en efficacité, en cohérence et en capacité de déploiement, au travers de l’excellence opérationnelle, de la simplification de l’organisation et de la montée en puissance des achats. Relancer une solide culture de la performance en faisant évoluer le leadership, le management de la performance, les incentives , et la gestion des talents, afin de favoriser une plus grande responsabilisation et une meilleure exécution.

Pour mettre son plan en œuvre, Sodexo investit résolument dans la tech , la data et le déploiement du digital et de l’IA afin de soutenir la croissance, renforcer la productivité et améliorer la prise de décision.

Intégrée à Shift & Grow 2030, la durabilité et l’impact positif constituent des leviers clés de différenciation auprès des clients, d’attractivité et d’engagement pour les collaborateurs et de création de valeur à long terme.

Une trajectoire financière alignée avec le plan d’exécution

Les exercices 2026 et 2027 : phase de renforcement des capacités commerciales, de simplification des opérations et d'accélération des investissements.

Pour l’exercice 2027 , Sodexo prévoit :

Une croissance interne du chiffre d’affaires de +2% à +3% ; Une marge d’exploitation globalement en ligne avec les perspectives pour l’exercice 2026, soit entre 3,2% et 3,4%, reflétant la poursuite des investissements pour renforcer les capacités opérationnelles et rétablir la compétitivité.



Les exercices 2028 et suivants : phase d’accélération grâce aux effets positifs de ces actions, permettant une amélioration de la croissance, de la rentabilité et du retour sur investissements .

Pour l’exercice 2030 , Sodexo vise à atteindre :

Une croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à +5%, dont un impact du développement net supérieur à +3% ; Une marge d’exploitation supérieure à 5%.



Un cadre discipliné d’allocation du capital

Une augmentation des investissements (opex) , incluant environ 100 millions d’euros de charge opérationnelle annuelle récurrente pour renforcer durablement les capacités commerciales, ainsi qu’environ 1 milliard d’euros d’investissements non récurrents consacrés à la tech, aux achats et à la transformation des organisations sur la période allant de l’exercice 2026 à l’exercice 2030.

, incluant environ 100 millions d’euros de charge opérationnelle annuelle récurrente pour renforcer durablement les capacités commerciales, ainsi qu’environ 1 milliard d’euros d’investissements non récurrents consacrés à la tech, aux achats et à la transformation des organisations sur la période allant de l’exercice 2026 à l’exercice 2030. Des investissements (capex) représentant environ 2,5% à 3,0% du chiffre d’affaires pour soutenir les ambitions commerciales du Groupe et les gains de productivité, tout en préservant son modèle peu capitalistique.

représentant environ 2,5% à 3,0% du chiffre d’affaires pour soutenir les ambitions commerciales du Groupe et les gains de productivité, tout en préservant son modèle peu capitalistique. Une politique équilibrée de retour aux actionnaires , avec un taux de distribution du dividende maintenu à 50%, offrant une rémunération attractive tout en préservant la capacité d’investissement dans les activités.

, avec un taux de distribution du dividende maintenu à 50%, offrant une rémunération attractive tout en préservant la capacité d’investissement dans les activités. Des acquisitions ciblées et complémentaires , visant à renforcer les expertises, à se développer dans les marchés prioritaires et à améliorer la performance à long terme, tout en maintenant une discipline financière stricte.

, visant à renforcer les expertises, à se développer dans les marchés prioritaires et à améliorer la performance à long terme, tout en maintenant une discipline financière stricte. Une politique financière solide, compatible avec une notation de crédit de catégorie « investment grade » , garantissant la flexibilité financière nécessaire pour accompagner sa transformation, saisir les futures opportunités d’investissement et conserver un accès à des conditions de financement attractives.

Investor Update - Conférence téléphonique et documents

Une retransmission en direct de l’Investor Update, qui débute à 14h30 (heure de Paris), sera disponible depuis www.sodexo.com. Les participants pourront également poser leurs questions au cours d’une session de Q&A depuis la conférence téléphonique.

Pour se connecter, composer:

Depuis le Royaume-Uni : +44 1 212 818 004,

Depuis les Etats-Unis : +1 718 705 8796,

Depuis la France: +33 1 70 91 87 04,

Suivi du code d’accès 77 72 30.

Le communiqué de presse, la présentation et le replay seront disponibles sur le site du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs – Résultats financiers ».





Financial calendar

Résultats de l’exercice 2026 23 octobre 2026 Assemblée Générale de l’exercice 2026 16 décembre 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2027 7 janvier 2027

Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2 e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

7,8 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 15 juillet 2026)





Contacts

Media Analystes et investisseurs Mathieu Scaravetti Juliette Klein +33 6 28 62 21 91 +33 1 57 75 80 27 mathieu.scaravetti@sodexo.com juliette.klein@sodexo.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Sodexo. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Sodexo, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.sodexo.com, et notamment le Document d’Enregistrement Universel 2025.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

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