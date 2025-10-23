 Aller au contenu principal
Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et +2,5% en 2026, après +3,3% en 2025
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 09:30

Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo

Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025.

Le groupe dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.

"Les résultats de l’exercice 2025 reflètent à la fois les progrès accomplis et les défis opérationnels auxquels nous avons été confrontés, en particulier aux États-Unis. Pour l’exercice 2026, nous restons pleinement mobilisés sur ces enjeux, avec des plans d’action clairs déjà en cours", a déclaré dans un communiqué Sophie Bellon, directrice générale de Sodexo.

Selon le groupe, la croissance en 2026 sera tirée par une hausse des prix et par "une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net".

Sodexo affiche un chiffre d'affaires de 24,1 milliards d'euros en 2025. La croissance interne s'est établie à 3,3%, un peu plus que les 3,1% attendus par les analystes, selon un consensus d'entreprise.

La croissance organique de l'Amérique du Nord, un marché important pour le groupe, a ralenti à +2,8% pour l'ensemble de l'année, contre +8,7% l'année précédente. La croissance a été ralentie par des pertes de contrats dans le segment Education, a déclaré Sodexo.

Sodexo a proposé un dividende de 2,70 euros par action pour l'exercice 2025.

Sodexo a déclaré en octobre que Thierry Delaporte succéderait à Sophie Bellon en tant que directeur général, à compter du 10 novembre.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Hugo Lhomedet et Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

