USA: Honeywell, porté au 3T par l'aviation, relève ses prévisions pour 2025

Le conglomérat industriel américain Honeywell a dévoilé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, portés en particulier par la demande pour les technologies aérospatiales, et a relevé dans la foulée ses prévisions pour 2025.

Sur cette période, le chiffre d'affaires du groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a atteint 10,4 milliards de dollars (+7% sur un an, +6% en croissance organique), selon un communiqué, c'est-à-dire au-delà des attentes d'un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

La société a dégagé sur trois mois un bénéfice net d'environ 1,82 milliard de dollars (+29% sur un an). Rapporté par action, le bénéfice de Honeywell ressort à 2,86 dollars (+32%), également au-dessus des attentes du marché.

"Alors que nous progressons vers la scission de Honeywell en trois entreprises cotées (...), nous avons obtenu de solides résultats financiers et avons débloqué de nouvelles opportunités de création de valeur au cours du troisième trimestre", s'est félicité le PDG du groupe, Vimal Kapur, estimant l'entreprise bien positionnée pour continuer sa croissance au quatrième trimestre.

Porté par ces résultats, Honeywell a de nouveau rehaussé ses prévisions pour 2025, déjà relevées lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre.

Il table désormais sur un chiffre d'affaires en hausse organique de 6% (contre de 4% à 5% annoncés précédemment). Sa prévision de bénéfice par action est également relevée entre 10,6 et 10,7 dollar, contre une fourchette de 10,45 à 10,65 dollars annoncée auparavant.

Par segment d'activité, au troisième trimestre, la division consacrée aux technologies aérospatiales, la plus importante du groupe, a connu une croissance organique de 12% sur un an. Cette division continue d'être portée par le boom du transport aérien, mais aussi par le secteur de la défense dans un contexte de réarmement mondial.

Les revenus de la division consacrée à l'automatisation dans la construction ont grimpé de 7%, soutenus notamment par la demande en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

La branche de l'automatisation dans l'industrie a vu son chiffre d'affaires demeurer quasi stable (+1% en croissance organique) sur fond de faible demande en Europe pour ses solutions d'amélioration de la productivité.

La division des solutions énergétiques a, à l'inverse, décliné de 2% sur un an, pénalisée par le déclin des ventes de sa filiale de technologie de raffinage du pétrole, UOP.

Vers 11H00 GMT, dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse, l'action Honeywell grimpait de 4,5% à New York.