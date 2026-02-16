 Aller au contenu principal
Société Générale profite de propos favorables de Goldman Sachs
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 15:16

Société Générale s'adjuge 3% et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC 40, à la faveur de propos favorables de Goldman Sachs, qui réitère sa recommandation achat et relève son objectif de cours à 12 mois d'environ 15%, à 84 EUR.

Le broker rehausse ses estimations de BPA de 4% en moyenne sur 2026-2028, principalement du fait d'hypothèses de revenus relevées de 1 à 2% sur la période, sur fond de tendances meilleures que prévu au 4e trimestre et d'objectifs de la direction relevés.

De plus, Goldman Sachs a intégré ses estimations 2027 à hauteur de 100% dans sa valorisation (et non plus de 75%), en utilisant un multiple cible P/E (ratio cours sur BPA) plus élevé, de 9 fois, contre 8,5 fois précédemment.

"Le multiple cible accru reflète notre vision constructive du plan opérationnel, prudent et atteignable, soutenu par des gains d'efficacité pour le groupe", affirme l'intermédiaire, qui rehausse donc son objectif de cours en conséquence.

