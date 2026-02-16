Société Générale profite de propos favorables de Goldman Sachs
Le broker rehausse ses estimations de BPA de 4% en moyenne sur 2026-2028, principalement du fait d'hypothèses de revenus relevées de 1 à 2% sur la période, sur fond de tendances meilleures que prévu au 4e trimestre et d'objectifs de la direction relevés.
De plus, Goldman Sachs a intégré ses estimations 2027 à hauteur de 100% dans sa valorisation (et non plus de 75%), en utilisant un multiple cible P/E (ratio cours sur BPA) plus élevé, de 9 fois, contre 8,5 fois précédemment.
"Le multiple cible accru reflète notre vision constructive du plan opérationnel, prudent et atteignable, soutenu par des gains d'efficacité pour le groupe", affirme l'intermédiaire, qui rehausse donc son objectif de cours en conséquence.
|69,1200 EUR
|Euronext Paris
|+3,63%
