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Société Générale améliore fortement son ROTE au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 07:26
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Société Générale dévoile, pour le 2e trimestre 2026, un résultat net part du groupe en hausse de 25,5% (en organique) à 1,79 MdEUR, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 12,2%, contre 9,7% un an auparavant.

Toujours en organique, son résultat brut d'exploitation s'est accru de 21,6% à 2,94 MdsEUR, reflétant un coefficient d'exploitation amélioré de 5,2 points à 58,6%, avec des frais de gestion en recul de 2,7% et une hausse de 6,1% du produit net bancaire (PNB), à près de 7,10 MdsEUR.

Le PNB affiche une croissance de 12,6% dans la Banque de détail en France, Banque privée et Assurances, de 4% dans la Banque de grande clientèle et Solutions investisseurs, mais un recul de 4,9% dans la Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l'international.

En termes de solvabilité, le ratio Common Equity Tier 1 de Société Générale s'établit à 13,2% à fin juin, après déduction du rachat d'actions exceptionnel, soit environ 290 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.

Sur ces bases, le groupe rehausse ses cibles financières pour 2026, visant désormais une réduction des coûts d'environ 4%, contre environ 3% précédemment, ainsi qu'une cible de rentabilité (ROTE) de l'ordre de 11%, contre plus de 10% précédemment.

Société Générale fait enfin part d'un rachat d'actions exceptionnel de 1,5 MdEUR, qui sera lancé le 3 août au plus tôt, ainsi que d'un acompte sur dividende de 0,75 EUR par action au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 23%, mis en paiement le 7 octobre.

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