Bouygues Telecom: ventes et nombre d'abonnés en hausse au premier semestre

L'opérateur de télécommunications Bouygues Telecom a enregistré une hausse de ses ventes au premier semestre et maintient ses objectifs financiers sur l'année, a-t-il annoncé jeudi.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 3%, à 4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires facturé aux clients s'élève quant à lui à 3,2 milliards d'euros, "quasi stable sur un an".

La contribution de la filiale au résultat net du groupe Bouygues, si elle reste positive, a toutefois reculé, pour s'établir à 43 millions d'euros. Au premier semestre 2025, elle atteignait 66 millions d'euros.

Sur le semestre, l'excédent brut d'exploitation après loyer (Ebitdal), indicateur de rentabilité de référence dans le secteur, affiche une très légère baisse, et atteint 954 millions d'euros.

Bouygues Telecom affiche également une hausse de son nombre d'abonnés sur tous les segments. Dans le mobile, il revendique désormais 18,7 millions de clients.

Pour les offres fixes, historiquement plus faibles, le groupe s'est félicité d'une "forte dynamique commerciale" et compte désormais 5,5 millions d'abonnés.

Sur l'année, il vise un chiffre d'affaires facturé aux clients et un Ebitdal "proches de 2025".

Après des mois de négociations, Bouygues Telecom a conclu début juin un protocole d'accord pour l'acquisition conjointe de SFR, avec Orange et Iliad (Free).

D'après la répartition opérée par consortium des trois acheteurs, qui doit acquérir ce concurrent pour un montant de 20,35 milliards d'euros, Bouygues Telecom prendra à sa charge 42% du prix de vente.

L'opérateur devra ainsi hériter du segment "B2B" de SFR, c'est-à-dire les offres dédiées aux professionnels, ainsi qu'une partie de ses activités grand public (soit environ 6,4 millions de clients mobile et fixe).

Avant d'être finalisé, le rachat doit encore obtenir l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. Début juin, le consortium avait indiqué que la transaction "pourrait intervenir au second semestre 2027".