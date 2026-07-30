Vallourec vise un RBE de $170-210 mlns au T3

Exposition « Hyvolution » à Paris

Vallourec ‌a déclaré jeudi s'attendre à un ​résultat brut d'exploitation (RBE) entre 170 et 210 millions de dollars (entre 148 et ​183 millions d'euros) au troisième trimestre 2026, ​le fabricant français de ⁠tubes en acier affichant un ‌chiffre de 190 millions de dollars au deuxième trimestre.

Si le ​RBE du ‌trimestre clos le 30 juin ⁠est en baisse de 9% sur un an, il se trouve ⁠dans la ‌fourchette prévisionnelle du groupe, qui ⁠anticipait un résultat compris entre ‌175 et 205 millions de ⁠dollars, le segment tubes devant ⁠ralentir en ‌raison des perturbations au Moyen-Orient.

Affirmant que ​le conflit ‌au Levant continue de peser, Vallourec dit anticiper une ​progression des volumes sur la deuxième moitié de l'année, ⁠et que le RBE par tonne est attendu en baisse sur la période, par rapport au premier semestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)