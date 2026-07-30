Satisfait de l'évolution législative européenne, ArcelorMittal voit ses ventes semestrielles tirées par les prix de l'acier

Le géant de l'acier ArcelorMittal, qui a annoncé des ventes en hausse de 4,9% à 32,2 milliards de dollars au premier semestre 2026, a déclaré jeudi que ses perspectives pour l'activité européenne s'amélioraient avec une législation plus protectrice face à la concurrence chinoise.

( AFP / FREDERICK FLORIN )

Plusieurs mesures européennes "sont en train d'y créer un environnement compétitif plus équilibré", a estimé le directeur général Aditya Mittal, cité dans un communiqué.

Le groupe a annoncé un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, en baisse de plus de 51% en raison de plusieurs éléments exceptionnels qui avaient gonflé les résultats un an plus tôt, en lien notamment avec l'acquisition d'une participation de son concurrent Nippon Steel dans un site américain, à Calvert, Alabama.

Les ventes de l'entreprise basée au Luxembourg sur les six premiers mois de l'année ont été tirées par des prix de vente moyen de l'acier plus hauts de 10,2%, effet contrebalancé par une baisse des volumes vendus.

En Europe, l'amélioration des perspectives pour l'activité du groupe s'explique, selon M. Mittal, par les quotas d'importation d'acier mis en place par l'Union européenne ainsi que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), qui vise à faire payer aux entreprises important certains matériaux dont l'acier, un prix du carbone auquel sont soumis les acteurs européens.

En conséquence, le dirigeant anticipe des volumes "stables, voire en hausse" sur le vieux continent au troisième trimestre par rapport au deuxième, "à contre-courant des tendances saisonnières habituelles".

De quoi prévoir "une augmentation des expéditions" globales sur la deuxième partie d'année, en raison de "la dynamique positive observée dans nos autres activités", selon M. Mittal.

Le dirigeant a en revanche estimé que le groupe avait "encore du travail à faire" sur le sujet de la sécurité, malgré des "progrès encourageants".

En mai, l'entreprise avait été ciblée par une manifestation de représentants du personnel déplorant la mort de "plus de 300" employés entre 2013 et 2023, dont 46 tués en octobre 2023 dans un incendie dans la mine de charbon de Kostenko au Kazakhstan.

ArcelorMittal avait déclaré à l'AFP avoir "commencé à déployer un plan d'action global" pour "transformer" ses "performances en matière de sécurité au travail", après un audit de sécurité complet réalisé en 2024.

Aditya Mittal a indiqué jeudi avoir enregistré "un taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (LTIF) historiquement bas au premier semestre", y voyant "l'impact croissant" de son plan d'action visant zéro décès et zéro blessure grave.