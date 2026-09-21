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SocGen : Benoit Grisoni nommé directeur adjoint des activités de banque de détail en France, banque privée et assurances
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 07:37
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Societe Generale SA SOGN.PA :

Nomme Benoît Grisoni directeur adjoint des activités de banque de détail en France, de banque privée et d'assurances, en charge de la clientèle des particuliers et des professionnels

(Rédaction de Gdansk)

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