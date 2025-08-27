Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

(Corrige les prévisions de revenus annuels des produits à 4,40 milliards de dollars au lieu de 4,34 milliards de dollars au paragraphe 2)

Snowflake SNOW.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus de produits pour l'exercice 2026, misant sur une forte demande pour ses services d'analyse de données, alors que les entreprises donnent la priorité aux dépenses d'intelligence artificielle.

La société prévoit des revenus annuels de produits de 4,40 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4,34 milliards de dollars.