SMTPC renouvelle les mandats de son président et de son directeur général

À l'issue de l'assemblée générale réunie ce vendredi, les administrateurs de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) ont renouvelé leur confiance à Gérard Goninet, président, et à Julien Thomas, directeur général, en reconduisant leurs mandats pour une durée d'un an.

Vers 16h30, l'action avançait de 0,34% à la Bourse de Paris.