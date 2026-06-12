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SMTPC renouvelle les mandats de son président et de son directeur général
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 16:38

À l'issue de l'assemblée générale réunie ce vendredi, les administrateurs de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) ont renouvelé leur confiance à Gérard Goninet, président, et à Julien Thomas, directeur général, en reconduisant leurs mandats pour une durée d'un an.

Vers 16h30, l'action avançait de 0,34% à la Bourse de Paris.

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