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SMTPC renouvelle les mandats de son président et de son directeur général
information fournie par Zonebourse•12/06/2026 à 16:38
À l'issue de l'assemblée générale réunie ce vendredi, les administrateurs de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) ont renouvelé leur confiance à Gérard Goninet, président, et à Julien Thomas, directeur général, en reconduisant leurs mandats pour une durée d'un an.
Vers 16h30, l'action avançait de 0,34% à la Bourse de Paris.
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Cinq ans de prison, dont trois ferme, ont été requis vendredi contre l'ex-maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, jugé en appel à Lyon pour chantage à la sextape, une peine proche de celle prononcée en première instance. "Qu'avez-vous fait de vos valeurs, de votre ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•12.06.2026•16:51•
L'Allemagne veut bâtir son propre réseau souverain de satellite sans renoncer à la constellation européenne Iris², a affirmé jeudi le patron de l'entreprise spatiale allemande OHB dans un entretien à l'AFP, une stratégie double qui alimente les tensions au sein ...
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