Smith+Nephew revoit ses prévisions à la baisse après l'échec des négociations avec J&J concernant un accord dans le domaine de l'orthopédie

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* Révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 en raison des difficultés rencontrées par la division orthopédique

* Smith+Nephew continuera à étudier les options concernant son activité orthopédique

* Selon JP Morgan, la formulation vague concernant ces options pourrait semer le doute chez les investisseurs baissiers

(Ajout des cours de l'action au paragraphe 5, du commentaire de l'analyste au paragraphe 7, et de détails sur la fusion potentielle tout au long du texte)

Smith+Nephew SN.L a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, alors que le fabricant britannique de dispositifs médicaux a également confirmé que les discussions concernant une fusion potentielle avec la division orthopédique de Johnson & Johnson JNJ.N ont pris fin.

Cette révision à la baisse fait suite à une croissance au troisième trimestre inférieure aux attentes dans le principal secteur d’activité orthopédique de Smith+Nephew, qui souffre depuis des années de performances médiocres, ce qui a poussé l’entreprise à explorer différentes options pour cette activité, notamment avec J&J.

Smith+Nephew avait approché le groupe américain de santé plus tôt cette année avec une offre valorisant la division de prothèses de hanche et de genou de ce dernier à pas moins de 22 milliards de dollars, soit près du double de sa propre capitalisation boursière de 9,4 milliards de livres sterling, avait déclaré en octobre à Reuters une source proche du dossier.

Les discussions ont toutefois échoué, les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur la direction du groupe issu de la fusion, a précisé cette source. Mercredi, Smith+Nephew n’a fourni aucun détail sur les raisons de l’échec des négociations.

L'action de cette société du FTSE 100 .FTSE reculait de 1,7% en début de séance.

Smith+Nephew a déclaré qu’elle continuerait à explorer des options stratégiques pour sa branche orthopédique, qui représente environ 40% de son chiffre d’affaires annuel, et a prévu un ralentissement continu de l’activité jusqu’au dernier trimestre.

“La confirmation qu’elle explore des options stratégiques (même si la formulation reste quelque peu vague), devrait être bien accueillie par les optimistes, bien que les pessimistes puissent s’interroger sur le calendrier et sur l’identité des acquéreurs potentiels de la division orthopédique (dans un contexte de marché en baisse)”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.