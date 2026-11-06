Stephen Miller, représentant de la droite identitaire, promu directeur de cabinet de Trump

Stephen Miller parle à des journalistes à la Maison Blanche, le 25 juin 2026 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il nommait "l'un de (ses) plus fidèles conseillers", Stephen Miller, représentant de la droite identitaire, au poste très stratégique de directeur de cabinet de la Maison Blanche.

Il s'agit du premier grand remaniement au sein de l'exécutif américain après la défaite monumentale enregistrée par le Parti républicain lors des élections de mi-mandat, interprétée comme un rejet en bloc des deux premières années du second mandat Trump.

Le président américain a précisé sur son réseau Truth Social que Stephen Miller, 41 ans, architecte de sa politique anti-immigration agressive, prendrait lundi la place de l'actuelle directrice de cabinet, Susie Wiles, 69 ans, appelée à occuper d'autres fonctions dans l'orbite du milliardaire, hors du gouvernement.

"Je veux la remercier, elle a fait un excellent travail", a écrit le républicain de 80 ans.

"Mon rôle change peut-être mais mon engagement pour le président et sa mission ne changeront jamais", a écrit sur X Susie Wiles, première femme à occuper ce poste.

Pilote de la dernière campagne de Donald Trump, elle a été traitée récemment d'un cancer du sein, dont elle a annoncé en septembre être guérie.

Le poste de directeur de cabinet, "chief of staff" en anglais, est peut-être le plus stratégique de l'exécutif américain. Il s'apparente en France à celui de secrétaire général de l'Élysée.

Sa fonction consiste à filtrer les informations et les personnes qui ont accès au chef de l'État, tout en huilant au quotidien les rouages de l'action gouvernementale.