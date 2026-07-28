SMCP confirme ses objectifs pour 2026, porté par l'Amérique

SMCP a confirmé mardi ses objectifs annuels 2026 après avoir amélioré sa rentabilité au 1er semestre, soutenu notamment par le dynamisme de son activité en Amérique et en Europe.

SMCP a confirmé mardi ses objectifs annuels 2026 après avoir amélioré sa rentabilité au 1er semestre, soutenu notamment par le dynamisme de son activité en Amérique en Europe.

Le groupe de mode, propriétaire des enseignes Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, indique que son chiffre d'affaires s'est établi à 597 millions au 1er semestre, en repli de 0,7% d'une année sur l'autre.

En données organiques, celui-ci ressort cependant en hausse de 0,6%.

Sur le 2ème trimestre, la croissance organique a atteint 10,5% en Amérique, suivie par une progression de 9% dans la région EMEA hors France.

Côté résultat, le groupe affiche un Ebit ajusté de 53 millions d'euros, en progression de 25%, donnant une marge opérationnelle de 8,9% en amélioration de 1,8 point d'une année sur l'autre, conformément à la trajectoire de sa guidance.

Le bénéfice net atteint 17 millions d'euros, en augmentation de 52% par rapport au 1er semestre 2025 (11 millions).

La société, qui comptait un réseau de 1 589 points de vente à fin juin, a confirmé ses objectifs pour 2026, tablant toujours sur une marge d'exploitation (Ebit) ajustée d'environ 10% des ventes au second semestre pour une génération de free cash-flow de 50 millions d'euros pour l'exercice.