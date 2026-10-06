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SMAIO signe un accord de distribution avec DePuy Synthes aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 18:10

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Le spécialiste de la chirurgie complexe de la colonne vertébrale a signé un accord de distribution avec DePuy Synthes, l'un des leaders mondiaux des technologies orthopédiques, afin d'accélérer son développement sur le marché américain.

Ce partenariat permettra à un réseau de chirurgiens aux États-Unis d'utiliser les solutions de planification et de réalignement de SMAIO ainsi que ses implants personnalisés, intégrés à l'écosystème de DePuy Synthes.

L'accord s'appuie notamment sur KEOPS-4ME, la plateforme de SMAIO qui combine analyse des données, planification chirurgicale en 3D et tiges sur mesure. Pour la société, cette collaboration doit élargir son accès aux hôpitaux américains, favoriser l'adoption de ses technologies et soutenir son développement commercial aux États-Unis.

SMAIO publiera ses résultats semestriels et son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 13 octobre.

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