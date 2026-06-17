information fournie par Reuters • 17/06/2026 à 16:44

SLB prévoit une augmentation de 10 milliards de dollars des dépenses annuelles dans le numérique d'ici 2030

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Le prestataire de services pétroliers SLB

SLB.N a déclaré mercredi qu'il prévoit d'engager 10 milliards de dollars supplémentaires en dépenses numériques annuelles d'ici 2030.

Lors de sa journée des investisseurs dédiée au numérique, la société a indiqué qu'avec l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle, le marché numérique total pourrait atteindre jusqu'à 50 milliards de dollars d'ici 2030.