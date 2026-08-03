Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VINCI SGEF.PA a annoncé vendredi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions. * SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé vendredi la finalisation de l'acquisition de Digital Product Simulation L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43A12G (Rédigé par Coralie Lamarque)
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
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