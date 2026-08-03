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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 06:00
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Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de
Paris et en Europe : 
     
    * VINCI  SGEF.PA  a annoncé vendredi la mise en oeuvre d'un
programme de rachat d'actions.
    
    * SOPRA STERIA  SOPR.PA  a annoncé vendredi la finalisation
de l'acquisition de Digital Product Simulation
    
    L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:  nL8N43A12G
   

 (Rédigé par Coralie Lamarque)

Valeurs associées

SOPRA STERIA
183,000 EUR Euronext Paris -4,04%
VINCI
122,550 EUR Euronext Paris -1,05%
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