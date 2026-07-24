SLB en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

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24 juillet - ** L'action de la société américaine de services pétroliers SLB SLB.N progresse de 7,3 % à 50,66 dollars, en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis le 5 janvier

** SLB a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une demande soutenue sur ses principaux marchés

** La société affiche un bénéfice ajusté de 55 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 51 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de SLB en Amérique du Nord a progressé de 36 % pour atteindre 2,24 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel en Amérique latine s'est établi à 1,71 milliard de dollars, contre 1,53 milliard l'année précédente

** En revanche, le chiffre d’affaires au Moyen-Orient et en Asie a reculé de 16 % pour s’établir à 2,57 milliards de dollars au cours du trimestre

** Le directeur général Olivier Le Peuch indique que l'activité a repris dans plusieurs pays du Moyen-Orient au deuxième trimestre, mais que les opérations en Irak sont restées limitées

** Le chiffre d'affaires total s'est établi à 8,97 milliards de dollars, contre 8,54 milliards de dollars un an plus tôt

**Compte tenu de la hausse enregistrée lors de la séance, l'action affiche une progression de32,15 % depuis le début de l'année