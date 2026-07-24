SLB dépasse les attentes grâce à l'Amérique du Nord

SLB, l'ex-Schlumberger, a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le dynamisme de son activité en Amérique du Nord ayant permis de plus que compenser le marasme de l'activité au Moyen-Orient dû aux tensions géopolitiques dans la région.

Le géant américain des services pétroliers a vu son bénéfice net reculer de 22% à 786 millions de dollars sur le 2ème trimestre, soit 52 cents par action, contre 1,01 milliard (54 cents par titre) un an plus tôt.

En données ajustées, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, son profit s'établit à 55 cents, une performance supérieure de 3 cents au consensus établi à 52 cents.

Le chiffre d'affaires, lui, a progressé de 5% à 8,97 milliards de dollars, là encore supérieur aux estimations des analystes qui visaient en moyenne 8,68 milliards de dollars.

Si le CA à l'international a reculé de 3% à 6,67 milliards de dollars, celui réalisé en Amérique du Nord a bondi de 36% pour atteindre 2,24 milliards.

Historiquement, l'activité de forage en Amérique du Nord redémarre quand les cours du pétrole grimpent en rendant exploitables des gisements jusqu'alors non rentables, ce qui dope mécaniquement les revenus du groupe texan.

Une visibilité jusqu'à la fin 2027

Olivier Le Peuch, son directeur général, s'est d'ailleurs montré optimiste concernant les perspectives plus globales du groupe parapétrolier.

"Avec l'élargissement de notre offre et la diversification de nos clients et de notre présence dans le monde, nous envisageons de franchir le cap des 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires récurrent annualisé d'ici fin 2027", a-t-il déclaré.

Cet objectif montre que l'équipe de direction dispose d'une excellente visibilité sur son carnet de commandes et ses revenus.

SLB compte proposer par ailleurs un dividende trimestriel de 0,295 dollar.

Dans les transactions d'avant-Bourse, le titre, qui a déjà pris 23% cette année, gagnait plus de 3%.