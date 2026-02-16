 Aller au contenu principal
SkinBio Therapeutics perd la moitié de sa valeur
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 12:04

SkinBioTherapeutics (-50,51 %, à 6,18 livres sterling) chute lourdement à Londres. La société, spécialisée dans la santé de la peau, a annoncé avoir reçu des informations étayant son enquête en cours sur la conduite de l'ancien président-directeur général.

Ce dernier, qui avait été suspendu avant de démissionner vendredi dernier, aurait, selon les derniers éléments de l'enquête, présenté de manière erronée des informations cruciales au Conseil, à la direction générale, ainsi qu'aux auditeurs et conseillers de la société. Le titre avait déjà chuté de 36,54% vendredi dernier.

SkinBio Therapeutics indique que ces informations "jettent un doute important sur la validité des revenus de redevances courus enregistrés dans les comptes audités au 30 juin 2025". Partant, le conseil prévoit que ces revenus, d'un montant de 0,77 million de livres sterling, seront retirés des comptes de l'exercice 2025, sous réserve de confirmation par les auditeurs. Le conseil précise toutefois rester confiant dans la santé financière sous-jacente de l'entreprise, grâce à une position de trésorerie robuste (2,92 millions de livres sterling au 13 février 2026).

Au niveau des résultats 2025, le chiffre d'affaires est révisé à 3,87 millions de livres sterling, contre 4,64 auparavant. En ce qui concerne l'Ebitda ajusté, une perte de 1,17 million de livres sterling sera enregistrée, contre une perte de 0,41 million de livres sterling précédemment.

En outre, et en toute logique, les résultats pour l'exercice se clôturant le 30 juin 2026, seront sensiblement inférieurs aux attentes actuelles du marché.

Valeurs associées

SKINBIO
6,250 GBX LSE -49,49%
