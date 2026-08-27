SK Telecom annonce que KKR fait partie du consortium qui investit 2,2 milliards de dollars dans SK Horizon

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SK Telecom a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec des fonds gérés par KKR et le consortium IMM Investment-Stonebridge en vue d'un investissement en capital de 3.080 milliards de wons (soit 2,23 milliards de dollars) dans SK Horizon.

(1 dollar = 1.378,8000 wons)