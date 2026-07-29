SK Hynix recule après un bénéfice record inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juillet - ** Les actions de SK Hynix Inc SKHY.N cotées aux États-Unisreculent de 1,5 % à 128,20 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant sud-coréen de puces électroniques a annoncémercredi un bénéfice d'exploitation trimestriel record, mais en deçà des attentes des analystes, ce qui suscite des inquiétudes quant aux dépenses liées à l'IA

** Il explique que les retards dans les livraisons de certains produits de pointe ont limité la hausse des prix de la DRAM

** L'ETF Roundhill Memory DRAM.K recule de 1,3 % après la publication des résultats de SKHY

** La vague de ventes de 2 000 milliards de dollars sur le marché boursier sud-coréen a également atteint un niveau record après les résultats de SKHY

** La plupart des analystes restent optimistes vis-à-vis de SKHY: sur 42, 41 attribuent à l'action la note "acheter" ou "acheter fortement", et le cours cible médian laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 150 % par rapport à son dernier cours de clôture