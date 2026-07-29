SK Hynix recule après avoir annoncé un bénéfice record inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions de SK Hynix Inc 000660.KS

SKHY.N cotées aux États-Unis ont reculé de 1,7%

** La société a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation trimestriel record, mais celui-ci est resté en deçà des prévisions des analystes, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux dépenses en matière d'IA

** La société a indiqué que les retards dans les livraisons de certains produits de pointe avaient limité la hausse des prix des DRAM, tandis que ces résultats ont alimenté les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité des dépenses en IA des grandes entreprises technologiques

** Le fabricant de puces mémoire Micron Tech MU.O a également reculé de 1%

** La plupart des analystes restent optimistes concernant SKHY: sur 42, 41 attribuent à l’action la note “acheter” ou “acheter fortement”, et le cours cible médian laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 150% par rapport à son dernier cours de clôture