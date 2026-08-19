SK Hynix prévoit un programme de rachat d'actions de 28,6 milliards de dollars suite à la baisse du cours de son titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SK Hynix va racheter et annuler des actions pour un montant de 40 000 milliards de wons

* L'entreprise prévoit de redistribuer plus de 50 % de ses flux de trésorerie disponibles à ses actionnaires

* Les actions reculent mais limitent leurs pertes en après-bourse

(Rédaction complétée par des détails supplémentaires, des commentaires d'analystes et du contexte)

SK Hynix 000660.KS va racheter et annuler 40 000 milliards de wons (28,61 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) d’actions propres et affecter plus de 50 % des flux de trésorerie disponibles générés entre 2025 et 2027 à l’amélioration du rendement pour les actionnaires, a-t-elle annoncé mercredi.

Le titre du fabricant de puces a plongé de près de 10 % mercredi avant de regagner une partie de ses pertes en après-bourse. L'action avait atteint des niveaux records en juin, mais a depuis reculé, en partie en raison des inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité des dépenses en intelligence artificielle des entreprises technologiques américaines.

Les fournisseurs de Nvidia NVDA.O , SK Hynix et Samsung Electronics 005930.KS , ont subi une pression croissante de la part des investisseurs pour qu’ils redistribuent une part plus importante de leurs excédents de trésorerie sous forme de dividendes ou de rachats d'actions, après avoir enregistré des bénéfices records alimentés par la demande en plein essor de puces mémoire destinées à l’IA.

SK Hynix a annoncé qu’elle rachèterait et annulerait jusqu’à 24 millions d’actions propres entre le 20 août et le 19 novembre.

“Un engagement de cette ampleur concernant ses propres actions au cours des trois prochains mois indique que SK Hynix ne pense pas que les prix de la mémoire soient sur le point de s’effondrer”, a déclaré Josh Gilbert, analyste chez eToro, une plateforme de trading.

Le fabricant sud-coréen de puces a également indiqué qu’il s’efforcerait d’augmenter son objectif de rendement total pour les actionnaires par le biais de rachats d’actions, d’annulations et de dividendes, des mesures supplémentaires en faveur des actionnaires devant être annoncées en même temps que les résultats du troisième trimestre.

Son plan précédent, couvrant la période de 2025 à fin 2027, prévoyait d’utiliser jusqu’à 50 % du flux de trésorerie disponible cumulé pour les rendements destinés aux actionnaires.

Ce programme de rachat de 40 000 milliards de wons devrait satisfaire les attentes des investisseurs, d’autant plus que d’autres rachats et dividendes exceptionnels pourraient être annoncés ultérieurement, a déclaré Sanjeev Rana, de la société d’investissement CLSA.

Samsung a indiqué à Reuters qu’il comptait communiquer “très prochainement” les détails de sa politique de redistribution aux actionnaires pour cette année et au-delà. Son concurrent américain Micron MU.O s’est quant à lui engagé à redistribuer 100 % de sa trésorerie excédentaire à ses actionnaires.

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT

SK Hynix a indiqué que sa trésorerie nette s’élevait à environ 69 000 milliards de wons à la fin du deuxième trimestre.

Le premier fabricant mondial de mémoires à large bande passante utilisées dans les puces d’IA de Nvidia cherche à trouver un équilibre entre les rendements pour les actionnaires, les investissements massifs et les primes versées aux salariés.

L’entreprise s’est lancée dans l’un des programmes d’expansion les plus ambitieux pour répondre à la demande croissante en mémoire liée à l’IA, s’engageant à investir des centaines de milliards de dollars dans des usines de puces en Corée du Sud.

L’année dernière, elle a accepté de partager 10 % de son bénéfice d’exploitation annuel avec ses salariés dans le cadre d’un accord qui serait en vigueur pendant 10 ans. L’entreprise et son syndicat sud-coréen sont également en train de finaliser le libellé d’un accord salarial préliminaire, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier, ajoutant qu’une partie des primes serait versée sous forme d’actions.